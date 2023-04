Sierpc stawia na energooszczędność. Będą nowe lampy i nie tylko Katarzyna Piórkowska 04.04.2023 21:54 Ulice Sierpca będzie oświetlało 2 tys. lamp ledowych, na energooszczędne zostaną wymienione także lampy w budynkach użyteczności publicznej, na budynkach MOPSu i MOSiRu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Sierpc stawia na energooszczędność (autor: ZDM)

- Dzięki dofinansowaniu wysokości 4 mln zł z programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" Sierpc będzie miał energooszczędne rozwiązania - mówi burmistrz - Jarosław Perzyński

- Liczymy na oszczędności. Procentowo zmniejszy się zużycie energii, planujemy, że będzie to około 40 do 50 procent tego zużycia, ktore do tej pory generowało oświetlenie. Jeśli chodzi o budynki to będziemy w stanie wygenerować nawet do 90 procent energii z fotowoltaiki na potrzeby własne - mówi Perzyński.

Projekt ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Sierpcu będzie kosztował blisko 7 mln. zł.

