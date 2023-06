Olefin III. Miasteczko pracownicze PKN Orlen prawie gotowe. Wiemy, kiedy otwarcie Agnieszka Pazdecka-Maruszak 02.06.2023 06:56 W drugiej połowie czerwca otwarcie miasteczka pracowniczego w Starej Białej pod Płockiem - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Kompleks, który powstaje w związku z budową kompleksu Olefin III, jest już niemal gotowy. Miasteczko pomieści sześć tysięcy pracowników. Zbudowane jest z kontenerów w pełni wyposażonych do mieszkania. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać policja oraz Orlen Ochrona.

Miasteczko pracownicze PKN Orlen prawie gotowe. (autor: youtube unibep)

Miasteczko pracownicze PKN Orlen w Starej Białej pod Płockiem już niemal gotowe. Reporterka Radia dla Ciebie Agnieszka Maruszak, dowiedziała się, że uroczyste otwarcie odbędzie się w drugiej połowie miesiąca.

W miasteczku pracowniczym w Białej Starej będzie mieszkać 6 tysięcy osób. To robotnicy m.in. z Hiszpanii, Korei Południowej, Turcji, Indii, Indonezji, Filipin, Malezji czy Pakistanu. Będą budowali instalacje Olefin III dla Orlenu.

Miasteczko tworzą kontenery wyposażone we wszystko, co jest potrzebne do mieszkania. Na jego terenie znajduje się stołówka z całodziennym wyżywieniem oraz dwie pralnie z suszarniami.

Nad bezpieczeństwem osób mieszkających w miasteczku czuwać będzie policja oraz Orlen Ochrona. Na miejscu będzie także dyżurująca całodobowo karetka pogotowia.

Budowa kompleksu Olefiny III to największa inwestycja petrochemiczna w naszym regionie Europy od 20 lat. Powstaje ona na terenie PKN Orlen w Płocku.

