Budowa kompleksu Olefin III wchodzi w kolejną fazę. Największa kolumna zamontowana RDC 29.05.2023 13:19 Na placu budowy instalacji Olefin III w zakładzie PKN Orlen w Płocku została umieszczona na fundamentach kolumna "Wash Tower", największy i najcięższy element powstającego kompleksu. Do jej ustawienia użyto specjalnego żurawia pierścieniowego o udźwigu 2 tys. ton - podał koncern.

Budowa kompleksu Olefin III wchodzi w kolejną fazę. Największa kolumna zamontowana (autor: PKN Orlen)

Ważąca ponad 850 ton kolumna "Wash Tower" o długości ponad 94 metrów, szerokości w najszerszym miejscu 8 metrów i wysokości ponad 10 metrów, przypłynęła do portu w Gdańsku statkiem z Hiszpanii pod koniec marca. Następnie została załadowana na barkę i Wisłą dotarła do Płocka. Tam na nabrzeżu rzecznym zacumowała z początkiem kwietnia. W maju została przewieziona na specjalnej platformie na plac budowy kompleksu Olefin III - jej transport zajął dwa dni.

Według PKN Orlen operacja umieszczenia kolumny "Wash Tower" na fundamentach trwała 10 godzin, przy czym kolumna najpierw została ustawiona pionowo. "Do montażu wieży na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku potrzebny był specjalny żuraw pierścieniowy sprowadzony ze Szkocji, który może przenosić ładunki do 2 tys. ton. Sam, z powodu imponujących rozmiarów, jest widoczny z odległości 20 km" - poinformował w poniedziałek koncern.

Jak zaznaczył PKN Orlen, kolumna "Wash Tower" jest tylko jednym z elementów budowanego kompleksu Olefin III, w skład którego wchodzić będzie pięć instalacji produkcyjnych, elektrociepłownia i infrastruktura energetyczna. Koncern zapowiedział, że do końca roku planuje zamontować wszystkie urządzenia w powstającym kompleksie, przy czym większość elementów wielkogabarytowych ma być ustawiona na fundamentach do połowy lipca.

1100 ładunków

Do tej pory na potrzeby inwestycji przywieziono z Chin, Korei, Indii, Hiszpanii i Belgii ok. 1100 ładunków, z czego ponad 300 to ładunki ponadgabarytowe. Jeszcze w czerwcu do Płocka dotrą kolejne duże elementy instalacji, np. o wadze 600 ton.

Jak wyjaśnił PKN Orlen w przekazanej informacji, produkty petrochemiczne wytwarzane w kompleksie Olefiny III "będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych m.in. do produkcji przedmiotów codziennego użytku: środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży". "Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych" - dodano.

Według spółki po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy naftowej na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc. "To ważne w kontekście spodziewanego zmniejszenia się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego wzrostu popytu na wyżej marżowe petrochemikalia aż o ok. 80 proc. do 2050 r." - zaznaczył koncern. Budowa instalacji produkcyjnych kompleksu Olefin III "umocni Grupę Orlen na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej" - dodano.

Uruchomienie na początku 2025 roku

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III w swoim głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Według koncernu w szczytowym okresie inwestycji przy budowie ma być zatrudnionych ok. 10 tys. pracowników, w tym ok. 6 tys. zagranicznych - z Korei Płd., Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, a także z Turcji i Turkmenistanu. Specjalnie dla nich niedaleko placu budowy powstaje obecnie miasteczko kontenerowe.

PKN Orlen już wcześniej informował, że na inwestycji skorzysta Płock i okoliczne gminy, ponieważ budowa kompleksu Olefiny III oznacza nowe miejsca pracy - docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 580 etatów, przy czym cała inwestycja wygeneruje równocześnie dla budżetu państwa podatki w wysokości 160 mln zł.

PKN Orlen to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Spółka działa na ponad 100 rynkach zbytu; koncentruje się na rynkach Europy Środkowej, Norwegii, Kanady i Bliskiego Wschodu.

