Termomodernizacja i udogodnienia dla uczniów szkoły przy Kochanowskiego Agnieszka Pazdecka-Maruszak 22.11.2024 10:16 Docieplone ściany, nowe okna, drzwi, wyremontowany dach a na nim panele fotowoltaiczne. Szkoła podstawowa rr 11 przy Kochanowskiego przeszła gruntowną termomodernizację. Inwestycja pochłonęła ponad 4,5 mln zł, a na podobne udogodnienia czekają już kolejne płockie szkoły.

Szkoła podstawowa nr 11 w Płocku (autor: RDC)

Szkoła Podstawowa nr 11 przy Kochanowskiego w Płocku przeszła termomodernizację. Jak mówi Hubert Woźniak z płockiego ratusza, prace właśnie się zakończyły.

– Inwestycję tę podzieliliśmy na dwa etapy. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy dach i ustawiliśmy na nim instalację fotowoltaiczną. Natomiast w tym roku dociepliliśmy ściany budynku w części dydaktycznej, wymieniliśmy część okien, drzwi, zaizolowaliśmy fundamenty i zbudowaliśmy zbiornik retencyjny – wymienia Woźniak.

Powstały zbiornik w czasie intensywnych opadów będzie zbierał wodę z ulicy Kochanowskiego. Jego pojemność to 40 m3,

– Powstał pod główną alejką prowadzącą do głównego wejścia szkoły. W czasie intensywnych opadów będzie zbierał nadmiar wody spływającej z ulicy Kochanowskiego. Wymieniliśmy także instalacje centralnego ogrzewania. Wejście do budynku wraz z dojazdem zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wylicza przedstawiciel ratusza.

Całość inwestycji pochłonęła ponad 4,5 mln zł. Do 2027 roku termomodernizację ma przejść kolejnych 8 płockich szkół – m.in Małachowianka, Elektryk czy III LO.

