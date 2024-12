Nowy park na Międzytorzu za 9 mln zł. Będzie ekologicznie i rekreacyjnie Katarzyna Piórkowska 13.12.2024 16:42 W miejscu zdziczałych sadów i dawnych pól uprawnych powstanie park. Na 37 tys. metrów kwadratowych pozostaną stare drzewa i będą dosadzone nowe. Pojawią się także łąki kwietne, trawniki oraz staw z fontanną. Wszystko to na płockim osiedlu Międzytorze. Miasto dostało na ten cel 4 mln zł dofinansowania z samorządu Mazowsza.

4 mln zł od samorządu Mazowsza na nowy park w Międzytorzu (autor: Roman Nadaj/ mazovia.pl)

Nowy park powstanie wykorzystując to, co w tej chwili znaleźć można w planowanej lokalizacji. Ma być przyjaznym miejscem nie tylko dla ludzi, ale także dla owadów, ptaków i małych zwierząt.



– Wykorzystując drzewa, które już istnieją, chcemy dosadzić zieleń i zadbać o tę, która jest. Obszar zostanie ukształtowany w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, powstaną trawniki rekreacyjne, łąki kwietne, pojawią się wierzby, olsze, czeremchy, liliowce – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

W parku powstanie też wybieg dla psów, miejsce do streetworkoutu, boisko do gry w boule, ścieżka bosych stóp, polany rekreacyjne z leżakami i stołami piknikowymi, altana i parking.

Park będzie kosztował blisko 9 mln zł. Dofinansowanie wysokości 4 mln przekazał samorząd Mazowsza.

– Pozyskaliśmy najpierw środki unijne w wysokości 1,6 mln zł. Mamy już gotowy projekt. Teraz 4 mln dołoży samorząd województwa, reszta w naszym budżecie na ten i przyszły rok. W efekcie Płock wzbogaci się o park, który będzie miał ponad 37 tys. mkw – tłumaczy prezydent.

