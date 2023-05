Największy i najcięższy element kompleksu Olefiny III dotarł na plac budowy w PKN Orlen RDC 11.05.2023 14:29 Zakończył się transport kolumny "Wash Tower" z nabrzeża Wisły w Płocku do zakładu głównego PKN Orlen. Jak podał koncern, przewożony od wtorku największy i najcięższy element powstającego tam kompleksu Olefiny III dotarł w czwartek na plac budowy i jeszcze dziś zostanie rozładowany.

3 Największy i najcięższy element kompleksu Olefiny III dotarł na plac budowy w PKN Orlen (autor: PKN Orlen)

Ważąca ponad 850 ton kolumna „Wash Tower” o długości ponad 94 metrów, szerokości w najszerszym miejscu 8 metrów i wysokości ponad 10 metrów, przypłynęła do portu w Gdańsku statkiem z Hiszpanii pod koniec marca. Następnie została załadowana na barkę i Wisłą dotarła do Płocka. Tam na nabrzeżu rzecznym zacumowała z początkiem kwietnia.

We wtorek wieczorem największy i najcięższy element powstającego kompleksu Olefiny III wyruszył na specjalnej 72-osiowej platformie, przemieszczającej się na 576. kołach z prędkością 2 do 5 km/h, z wiślanego nabrzeża na plac budowy na terenie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku. Długość trasy, prowadzącej peryferyjnymi ulicami miasta wyniosła ok. 8 km. Według DSV, firmy odpowiadającej za całą operację, był to największy dotąd - pod względem wagi i długości - ponadgabarytowy transport zrealizowany w Polsce.

„Podczas dwudniowej podróży z płockiego nabrzeża Wisły kolumna „Wash Tower” bez kłopotów czy przeszkód została przetransportowana na teren zakładu produkcyjnego PKN Orlen, gdzie powstaje kompleks Olefiny III" - przekazał koncern. Jak zaznaczono w informacji, transport dotarł do celu w czwartek o około godz. 5. rano.

PKN Orlen zapowiedział jednocześnie, że jeszcze w czwartek kolumna „Wash Tower” zostanie przeniesiona z 72-osiowej platformy, którą była przewożona, w miejsce składowania elementów dostarczanych w ramach trwającej inwestycji.

Dwuetapowa operacja

Przewiezienie kolumny „Wash Tower” z nabrzeża Wisły w Płocku ulicami: Parową, Szpitalną, Traktową i Zglenickiego na teren zakładu głównego PKN Orlen podzielono na dwa etapy. Rozpoczął się on wtorek o godz. 22., przy czym w czasie operacji już w środę - w ciągu dnia – odbył się postój platformy z ładunkiem na specjalnie przygotowanym placu przy rondzie, a następnie ok. godz. 20.30 zestaw wyruszył do miejsca docelowego.

Według PKN Orlen i DSV, tak skomplikowany transport wymagał przebudowy 8. rond na trasie przejazdu, modyfikacji ponad 20. kolizyjnych linii energetycznych i czasowego demontażu kilkudziesięciu latarni ulicznych oraz szeregu świetlnych i zwykłych znaków drogowych, które ograniczały przepustowość trasy.

Aby sprawnie przeprowadzić całą operację, firma DSV musiała wzmocnić wyznaczone do tego celu nabrzeża Wisły w Płocku, wybudować tam plac magazynowy oraz pozyskać specjalistyczne dźwigi o udźwigu 650 i 1200 ton do rozładunku z barek, a także innych dostarczanych sukcesywnie elementów kompleksu Olefiny III. Również barki, którymi dostarczano rzeką elementy z Gdańska do Płocka, musiały zostać dostosowane do wymogów regulacyjnych w Polsce, a także do parametrów technicznych przewożonego ładunku.

Według PKN Orlen, w ramach budowy kompleksu Olefiny III do tej pory dostarczono już ponad 786 ładunków 11. statkami z takich krajów, jak: Chiny, Korea Płd., Indie, Hiszpania czy Belgia. Kolejne statki z następnymi elementami spodziewane są w Polsce jeszcze w maju (trzy jednostki) oraz w czerwcu - jedna jednostka.

Kiedy uruchomienie instalacji?

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering oraz z Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Według koncernu - w szczytowym okresie inwestycji - przy budowie ma być zatrudnionych ok. 10 tys. pracowników, w tym ok. 6 tys. zagranicznych - z Korei Płd., Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, a także z Turcji i Turkmenistanu. Specjalnie dla nich niedaleko placu budowy powstaje obecnie miasteczko kontenerowe.

PKN Orlen informował wcześniej, że budowa kompleksu Olefiny III to największa inwestycja petrochemiczna w naszym regionie Europy od 20 lat i zarazem kluczowy projekt dla rozwoju koncernu. W lutym Orlen ogłosił, że w ramach przedsięwzięcia trwają już pierwsze roboty. Wcześniej, w styczniu do Polski dotarły drogą morską z Chin, a następnie barkami Wisłą do Płocka, pierwsze transporty urządzeń ponadgabarytowych dla instalacji. Po rozładowaniu na nabrzeżu elementy były przewożone na plac budowy nocą - podobnie, jak to miało miejsce w przypadku kolumny „Wash Tower”.

Rozpoczynając budowę kompleksu Olefiny III PKN Orlen zapewniał, iż na inwestycji tej skorzysta Płock oraz okoliczne gminy, gdyż jej realizacja "oznacza nowe miejsca pracy". Jak informował koncern w wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w Orlenie wzrośnie o ok. 580 etatów. Jak podkreśla płocki koncern, cała inwestycja wygeneruje dla budżetu państwa podatki w wysokości 160 mln zł rocznie, a jej efektem dla rodzimej gospodarki będzie zwiększenie dostępności petrochemikaliów bazowych, niezbędnych w wielu dziedzinach przemysłu, ograniczając w ten sposób konieczność ich importu.

Źródło: PAP Autor: RDC /PL