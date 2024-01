„Nietrudno uszkodzić samochód”. Rozlewisko na ścieżce rowerowej i chodniku w Płocku Izabela Stańczak 31.01.2024 17:11 Przy ul. Otolińskiej w Płocku nawet po najmniejszym deszczu tworzy się rozlewisko. Czasem woda zalewa chodnik i ścieżkę rowerową. Mieszkańcy skarżą się, że muszą wchodzić na ulicę, aby omijać kałuże, a przy wyłączonych latarniach nie są dobrze widoczni. W sprawie interweniowała płocka radna, która wysłała pisma do władz Płocka i PKP PLK, które jest właścicielem większości terenu. — Nie jest to nasz teren — przypomina miasto.

2 Rozlewisko przy ul. Otolińskiej w Płocku (autor: RDC)

Na ścieżce rowerowej i chodniku przy ul. Otolińskiej w Płocku tworzy się rozlewisko. Chodzi o teren na wysokości parkingu PKP przed torami.

— Strach wjeżdżać, by nie uszkodzić samochodu — mówią mieszkańcy.

Parking potrzeby od zaraz

W sprawie interweniowała płocka radna Wioletta Kulpa. Pisma zostały skierowane do władz miasta i do PKP PLK, które jest właścicielem większości terenu.

— Można by stworzyć w tym miejscu porządny parking, który jest bardzo potrzebny — mówi Kulpa — Tam znajduje się mnóstwo działalności gospodarczych, które są prowadzone. Są też instytucje takie jak KRUS. Cały budynek, to są powierzchnie, które są wynajmowane i wielokrotnie mieszkańcy mówią nam, że tam po prostu nie ma gdzie zaparkować. W związku z tym taka przestrzeń parkingowa na pewno na tym obszarze bardzo by się przydała — tłumaczy.

„Nie jest to nasz teren”

Odpowiedzi od kolei na razie nie ma. Tymczasem Miasto przypomina, że teren, o którym mowa nie jest własnością Płocka.

— Pozostaje nam wciąż próbować się porozumieć z kolejarzami, co będzie robić do skutku. Nie jest to nasz teren, i nie my, jako miasto, czy nasz miejski zarząd dróg, stworzyliśmy ten problem — oznajmia Hubert Woźniak z ratusza.

Radio dla Ciebie czeka na odpowiedź PKP PLK.

