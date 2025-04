To koniec „Kobylanki”. W miejscu pływalni do jesieni powstanie parking Izabela Stańczak 14.04.2025 22:07 Najstarszy basen w Płocku „Kobylanka” do jesieni zostanie wyburzony. Miasto otworzyło już oferty w przetargu i prawie wszystkie mieszczą się w budżecie. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 5 miesięcy na wyburzenie obiektu. W jego miejscu, jak informowaliśmy, powstanie tam parking.

Kobylanka zniknie z mapy Płocka. Zyskają kierowcy (autor: MOSiR Płock)

„Kobylanka” zniknie z mapy Płocka do jesieni. Wyburzeniem najstarszego basenu w mieście i wybudowaniem tam parkingu zainteresowanych jest aż 10 firm.

- W przetargu otworzyliśmy oferty, wpłynęło ich 10. 9 mieści się w naszym budżecie, czyli 4 miliony. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy od chwili podpisania umowy. Przed 1 listopada ten parking będzie już funkcjonować - mówi Hubert Woźniak z biura prasowego płockiego ratusza.



W miejscu pływalni Kobylanka powstanie 160 nowych miejsc parkingowych. Parking będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Będzie ułatwieniem dla mieszkańców osiedla Miodowa, a także dla osób, które przyjeżdżają na pobliskie cmentarze.

- Będą to dwa nowe parkingi plus modernizacja trzeciego, który obecnie istnieje. Czyli łącznie chcemy mieć tam 160 miejsc parkingowych, między którymi będą pasy zieleni i znajdzie się też miejsce na jakąś małą architekturę. Generalnie będzie to bardzo duży parking obsługujący osiedle Miodowa no i obsługujący te dwa duże stare cmentarze - tłumaczy Woźniak.

„Kobylanka” - ze względu na charakterystyczną konstrukcję nazywana także „Szklanką” - powstała ponad 50 lat temu. Renowacja pływalni zdaniem ekspertów ratusza była ekonomicznie nieuzasadniona.

