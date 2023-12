Zagroda pokazowa gotowa. Pierwsze żubry trafią pod Mławę w przyszłym tygodniu Alicja Śmiecińska 06.12.2023 17:33 Pierwsze cztery żubry w zagrodzie pokazowej pod Mławą pojawią się w przyszłym tygodniu - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Zwierzęta mają tam dojechać do 15 grudnia. Zagroda, w której będą mieszkać, jest już gotowa - mówią leśnicy i apelują, by na razie wstrzymać się z odwiedzinami.

Zagroda pokazowa gotowa. Pierwsze żubry trafią pod Mławę w przyszłym tygodniu (autor: Nadleśnictwo Dwukoły)

15 grudnia w Krajewie pod Mławą pojawią się pierwsze żubry. Przewożenie tych zwierząt jest dla nich dużym stresem. Stąd apel nadleśniczego "Nadleśnictwa Dwukoły"Jaromira Skrzypeckiego

- Bardzo prosimy, żeby w tym czasie, gdy zwierzęta będą przybywać, nie przychodzili do nas jeszcze zainteresowani odwiedzający, którzy chcieliby te zwierzęta jak najszybciej podziwiać, gdyż chcielibyśmy, żeby te zwierzęta się w spokoju zaaklimatyzowały - mówi.



- Żubry będą przywożone w różnym czasie i z różnych stron Polski - dodaje nadleśniczy - Na pewno przewidziane jest przybycie tych zwierząt w przyszłym tygodniu. W różnych terminach, bo one jadą z różnych stron Polski. Po tym okresie, gdy one już poznają swoje miejsce, zagrodę, w której będą

mieszkać, oswoją się z nią, wówczas ogłosimy to i udostępnimy zagrodę dla odwiedzających - wskazuje.



Zagroda pokazowa żubrów zajmuje 9 hektarów i jest ogrodzona. Do obserwacji zwierząt wybudowano specjalny, kilkupiętrowy taras widokowy. Celem inwestycji jest ochrona gatunku, który w Polsce jest zagrożony.

