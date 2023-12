Wyrzucił psa z okna drugiego piętra. Jest wyrok dla mieszkańca Radomia RDC 05.12.2023 17:31 Na łączną karę dwóch lat więzienia skazał we wtorek Sąd Rejonowy w Radomiu 68-latka, który wyrzucił 3-miesięcznego szczeniaka przez okno na drugim piętrze. Pies odniósł poważne obrażenia; nigdy nie będzie samodzielnie chodził i do końca życia będzie wymagał specjalnej opieki.

Piorun – szczeniak wyrzucony z drugiego piętra (autor: Fundacja dla szczeniąt Judyta)

Na dwa lata pozbawienia wolności skazał sąd w Radomiu mężczyznę, który wrzucił przez okno z drugiego piętra psa. 68-latek nie może również przez 10 lat posiadać żadnego zwierzęcia. Musi też wpłacić dwa tysiące złotych na konto Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

– Oskarżony jest osobą niezwykle zdemoralizowaną. Zasadniczo nie dostrzegał niczego złego w tym, żeby wyrzucić tego psa. Potraktował go jak jeden z mebli, których wcześniej dopuścił się wyrzucania przez okno – mówi sędzia Aneta Rowińska-Zawada.

Wyrok nie jest prawomocny.

Pies uciekł właścicielce?

Do zdarzenia doszło jednym z bloków socjalnych przy ul. Marii Gajl w Radomiu. Z ustaleń śledczych wynika, że szczeniak uciekł właścicielce podczas spaceru. 68-latek znalazł zabłąkanego psa na klatce schodowej i zabrał go do domu. Następnie podczas libacji alkoholowej wyrzucił go przez okno z drugiego piętra. Rano policja została powiadomiona o znalezieniu rannego zwierzęcia. W chwili zatrzymania mężczyzna miał prawie 1,5 prom. alkoholu w organizmie.

Z opinii biegłego wynika, że szczeniak w wyniku upadku z wysokości doznał m.in. złamania kręgosłupa i porażenia dwukończynowego kości miednicznych. Oznacza to, że pies nigdy nie będzie chodził o własnych siłach, a jedynie przy użyciu specjalnego wózka. Zwierzę będzie też do końca życia wymagać opieki człowieka w zakresie m.in. załatwiania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Psem zaopiekowała się Fundacja dla Szczeniąt Judyta. Leczenie psa nazwanego Piorun można wspomóc TUTAJ.