Na 9 miesięcy zostawił w mieszkaniu 6 kotów. Jest akt oskarżenia ws. 44-latka z Radomia RDC 03.10.2023 12:19 Akt oskarżenia dotyczący znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad sześcioma kotami skierowała prokuratura do sądu w Radomiu. Sprawa dotyczy mężczyzny, który w wynajmowanym mieszkaniu zostawił zwierzęta bez opieki i żywności. Rozkładające się zwłoki odkryto po 9 miesiącach.

Mężczyzna zostawił sześć kotów na kilka miesięcy miesięcy bez dostępu do wody i jedzenia (autor: pexels)

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok. Agnieszka Borkowska, mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad sześcioma kotami. - 44-latek zostawił zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania poprzez ich uwięzienie w mieszkaniu przy braku wentylacji, systematycznej opieki, bez dostępu do pokarmu oraz wody – powiedziała prokurator. Zarzut dotyczy okresu od września 2022 r. do czerwca 2023 r. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Przez 9 miesięcy nie pojawiał się w mieszkaniu

W czerwcu rozkładające się zwłoki sześciu kotów znaleziono w jednej z kamienic przy ul. Moniuszki w Radomiu. Odór wydobywający się z jednego z mieszkań zaniepokoił sąsiadów. Po wezwaniu służb i wejściu do środka okazało się, że w mieszkaniu są ciała sześciu kotów w stanie daleko posuniętego rozkładu.

Śledczy ustalili, że wynajmujący mieszkanie mężczyzna przez dziewięć miesięcy nie pojawiał się w domu, w którym zostawił koty. Z opinii lekarza weterynarii wynikało, że koty były przez długi czas pozbawione należytej opieki, pożywienia i świeżego powietrza, co doprowadziło do ich zgonu.

