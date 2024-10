Jesienna aura na Mazowszu. Jaka pogoda w tym tygodniu? [PROGNOZA] Adam Abramiuk 01.10.2024 12:19 Najbliższy tydzień to kontynuacja typowo jesiennej pogody. Od jutra synoptycy prognozują dla naszego regionu kilka deszczowych dni. Nadchodzące noce przyniosą przygruntowe przymrozki. — Na Mazowszu przeważać będzie pogoda pochmurna z opadami deszczu. W nocy temperatura wyniesie od 2 do 8 stopni Celsjusza — mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka prognoza pogody na pierwszy tydzień października? (autor: pexels)

Początek października przyniesie prawdziwie jesienną pogodę. Od jutra w prognozach dla Mazowsza jest kilka deszczowych dni. Dziś w nocy mogą pojawić się mgły.

— Miejscami mogą wystąpić zamglenia, ale będzie to noc cieplejsza. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 stopni Celsjusza — mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pozostała część tygodnia pod znakiem opadów.

— Na Mazowszu przeważać będzie pogoda pochmurna z opadami deszczu. W nocy temperatura wyniesie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Tylko noc z soboty na niedzielę na północy Mazowsza może przynieść spadki temperatury przy gruncie do -1 stopnia Celsjusza — informuje Dąbrowska.

Jak informuje IMGW, północna i południowa Europa jest w zasięgu wyżów, pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem niżów. Polska od zachodu dostaje się pod wpływ niżu z ośrodkiem nad Holandią. Na krańcach zachodnich zaznacza się wpływ frontu okluzji związanego z tym niżem. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego, tylko nad południowy zachód napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 12 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

We wtorek w kraju po południu i wieczorem na zachodzie oraz wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum do 15 st. C na południu i 16 st. C lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, nad morzem też chwilami dość silny, z kierunków wschodnich.

W nocy na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie duże i opady deszczu, w Kotlinach Sudeckich prognozowana suma opadów około 10 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam słaby deszcz. We wschodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 st. C, 3 st. C na wschodzie, około 5 st. C w centrum do 8 st. C, 9 st. C na zachodzie kraju oraz na Helu; jedynie na Podhalu około 0 st. C. W dolinach bieszczadzkich spadek temperatury przy gruncie do około -2 st. C. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, w zachodniej części wybrzeża porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Na szczytach Beskidu Śląskiego porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na środę

W środę w stolicy zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W środę zachmurzenie całkowite lub duże, tylko na wschodzie większe przejaśnienia, a na krańcach południowo-wschodnich rozpogodzenia. Opady deszczu, na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym i tutaj prognozowana suma opadów do 10 - 12 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C na obszarach podgórskich Karpat i 11 st. C na północnym wschodzie, zachodzie oraz miejscami w centrum do 16 st. C na Dolnym Śląsku oraz Roztoczu i 17 st. C na krańcach wschodnich Podkarpacia. Wiatr słaby, tylko na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie umiarkowany, z kierunków wschodnich, tylko na Dolnym Śląsku zachodni i południowy. Na szczytach Beskidu Śląskiego początkowo porywy wiatru do 70 km/h.

Czytaj też: „Brama Mazur” zniknie z krajobrazu Mazowsza. Dwustuletnie świerki idą pod topór