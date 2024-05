IMGW ostrzega przed burzami. Alert dla całego Mazowsza [SPRAWDŹ] RDC 30.05.2024 12:02 Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z burzami dla całego województwa mazowieckiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują od godziny 12:00. Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Lokalnie grad.

IMGW wydał alerty burzowe (autor: PEXELS)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Mazowsza.

Ostrzeżenia IMG [MAPA]

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenia zaczęły obowiązywać o godz. 12:00 i potrwają do godz. 23:00.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie „niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych.

⛈Burze 1 i 2 st. 🟡🟠

Prognoza pogody na 30 i 31 maja

CZWARTEK

Jak informuje IMGW, północno-wschodnia Europa oraz krańce zachodnie kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują układy niskiego ciśnienia. Polska jest pod wpływem płytkiego i rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Północnym i Norweskim. Od zachodu kraju stopniowo nasuwa się pofalowany chłodny front atmosferyczny, natomiast środkowa część Polski znajduje się w strefie zbieżności. Na wschodzie pozostanie ciepła i wilgotna masa powietrza, nad zachód kraju napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Powolny spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie na południu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, Helu i w kotlinach górskich, oraz 22 st. C, 25 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 27 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowy oraz południowo-wschodni. Podczas burz porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i miejscowe burze, głównie w pierwszej części nocy. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. W drugiej połowie nocy na wschodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, i tam miejscami silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 do 15 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich, około 9 st. C. Wiatr słaby, na ogół z kierunków wschodnich, jedynie na zachodzie zmienny. Podczas burz porywy do 70 km/h.

PIĄTEK

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 21 do 25 st. C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej od 19 do 20 st. C w obszarach podgórskich i miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Podczas burz porywy do 80 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h

