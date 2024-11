IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami. Jest alert 1. stopnia dla Mazowsza RDC 07.11.2024 19:06 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami dla całego województwa mazowieckiego. „Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Na obszarach występowania temperatury powietrza poniżej 0°C, wilgoć zawarta w powietrzu może zamarzać, lokalnie powodując śliskość dróg” — informują synoptycy.

Gęste mgły na Mazowszu (autor: RDC)

Całe województwo mazowieckie zostało objęte alertem pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Na obszarach występowania temperatury powietrza poniżej 0°C, wilgoć zawarta w powietrzu może zamarzać, lokalnie powodując śliskość dróg.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 20:00 w czwartek do godziny 09:00 w piątek.

OSTRZEŻENIA IMGW MOŻNA ŚLEDZIĆ TUTAJ

Na przeważającej części Polski w czwartek do końca dnia utrzymywać się będzie pochmurna aura. Jedynie na południowym wschodzie kraju możliwe będą niewielkie przejaśnienia lub bezchmurne niebo. Obszar przejaśnień będzie się zmniejszał, gdyż z północnego zachodu napływa zachmurzenie.

Na północnym wschodzie spodziewane są zamglenia, które ograniczą widzialność do około 1500 metrów. Najniższa temperatura od 2 do 3 stopni Celsjusza wystąpią tam, gdzie pojawią się zamglenia. W centrum kraju termometry wskażą od 4 do 8 stopni C, a najcieplej, nawet do 12 stopni C, będzie na zachodzie kraju. Poza rejonem Karpat możliwe są słabe opady mżawki. Wiatr słaby, głównie z kierunków zachodnich.

W nocy z czwartku na piątek zaczną występować mgły. Od godz. 20.00 na niemal całym obszarze kraju obowiązywać będą ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Mogą one ograniczać widzialność lokalnie do 200 m. Ostrzeżenia te nie obejmują Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej i Wielkopolski.

Zachmurzenie pozostanie całkowite, z możliwością przejaśnień na obszarach podgórskich Karpat. Tam minimalna temperatura spadnie do minus 3 stopni Celsjusza. Na tych obszarach przy wystąpieniu mgieł możliwe będzie osadzanie się szadzi. Na pozostałym obszarze kraju temperatura w nocy 0 do 4 st. C, nad morzem do 6 st. C. Miejscami, poza południowym wschodem kraju, mogą pojawić się opady mżawki. Wiatr słaby i zmienny.

