Mazowsze wybierze najlepsze regionalne produkty RDC 26.01.2023 21:37 Regionalne pyszności powalczą o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ruszył nabór do XVI edycji Konkursu na najlepszy produkt ubiegłego roku.

Ruszył konkurs na najlepsze produkty Mazowsza (autor: Pixabay)

- Na Mazowszu nie brakuje wyrobów zdrowych, ekologicznych i z dobrym składem - podkreśla marszałek Adam Struzik. - I wyroby wędliniarskie i wyroby cukiernicze, miody, napoje, słodycze, wszystko co wytwarzają różnego rodzaju małe firmy, przedsiębiorstwa, ale też koła gospodyń czy stowarzyszenia - dodaje.

- Mazowieccy producenci żywności zasługują na to, by ich produkty poznali nie tylko mieszkańcy regionu, lecz także całej Polski - mówi członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Orzełowska. - Produkty regionalne, które są powtarzalne, które zawierają w sobie ekologiczne podejście do żywności, ale też te, które są najsmaczniejsze na terenie Mazowsze. Zaproszenie jest nie tylko do firm, ale też do stowarzyszeń czy grup, które wytwarzają żywność na mniejszą skalę - wyjaśnia.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego. Szczegóły na mazovia.pl

Czytaj też: Plaga kłusownictwa na Mazowszu