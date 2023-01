Plaga kłusownictwa na Mazowszu. Najwięcej na terenie radomskiego okręgu łowieckiego Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.01.2023 14:29 Jak wynika z danych Polskiego Związku Łowieckiego, najwięcej kłusowników na Mazowszu jest na terenie radomskiego okręgu łowieckiego. W ubiegłym sezonie znaleziono tam 1530 wnyków.

Wnyki rozstawiane przez kłusowników (autor: MOs810, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Pod względem liczby znalezionych zasadzek okręg radomski zajmuje pierwsze, niechlubne miejsce. Drugi w tym rankingu jest okręg ciechanowski - mówi rzecznik PZK Wacław Matysek

- Prawie 900 wnyków. To co znaleźli myśliwi w całej Polsce, w tych urządzeniach kłusowniczych to 10 łosi, 215 jeleni, 258 dzików, 1480 saren, 1480 zajęcy, 1540 bażantów, lisów 450 wiec tego jest bardzo dużo - zaznacza rzecznik.

W sumie w Polsce odnotowano w ubiegłym sezonie łowieckim prawie 30 tys wnyków.

W środę policja poinformowała o wilku, który dał się złapać w w pobliżu Adamowa w gminie Strzegowo w powiecie mławskim. Zwierzę zostało uratowane przez myśliwego, który usłyszał jego wycie.

Wnyki to nie jedyna metoda kłusowników. W ubiegłym sezonie łowieckim zanotowano 1700 przypadków kłusownictwa z bronią. 250 spraw trafiło do organów ścigania.

