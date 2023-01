Wilk złapany we wnyki pod Mławą. Odnaleźli go myśliwi Iwona Rodziewicz-Ornoch 25.01.2023 17:33 Około dwuletni wilk złapał się w zastawione wnyki na terenie lasu w Adamowie w gminie Strzegowo koło Mławy. Cierpiące zwierzę, które jest pod ścisłą ochroną prawną znaleźli myśliwi

Wilk złapany we wnyki w lesie pod Mławą (autor: Piotr Kruszewski)

- Postępowanie w tej sprawie prowadzi mławska policja - mówi rzeczniczka mławskiej policji, Anna Pawłowska. - Zwierzę bardzo cierpiało, doznało głębokich ran. Na miejscu interweniowali pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Siedlcach. Wilk na czas oswobodzenia został uśpiony, a następnie przeniesiony do specjalnej skrzyni transportowej - dodaje.

Wilka złapanego we wnyki odnalazł myśliwy z powiatu mławskiego, Piotr Kruszewski.

- Rozpaczliwie wył, jakby wołał swoich kumpli - opowiadał. - Był złapany przez pół. Naprawdę piękny samiec. Przednimi łapkami sobie taką górę nasypał. Wiadomo chciał się uwolnić. Przykre, bo jednak zwierzyna cierpi - podkreśla.

- Za kłusownictwo grozi więzienie - zaznacza rzeczniczka. - Wilk to gatunek chroniony na terenie całej Polski. Kłusownicy zastawiający wnyki wyrządzają ogromne szkody. Dla zwierząt to najczęściej śmiertelna pułapka i bez pomocy człowieka nie są w stanie się wyswobodzić. Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie zastawianie takich pułapek jest przestępstwem za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia.

Schwytany wilk miał ok 2 lat, ważył 30 kg. Ranne zwierzę zostało przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji w Bielsku-Białej. Po wyleczeniu zwierzę ma wrócić do lasu.

