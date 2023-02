Strażnicy jakości. Małże pilnują czystości kranówki z Mławy Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.02.2023 16:07 Jest świeża, tania i nie zawiera mikroplastiku, a litr kosztuje tylko trzy grosze – do picia wody prosto z kranu zachęca Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „Wod-Kan” w Mławie. Kranówka zawiera określone parametry, które są w składzie najlepszych wód mineralnych. A odpowiednich właściwości mławskiej wody pilnują małże.

5 Kranówka z Mławy badana przez małże (autor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” w Mławie)

– Woda w wodociągach w Mławie jest średnio twarda, nie jest zmiękczana i nie zawiera tych elementów, które mogą być w wodzie butelkowanej, czyli na przykład mikroplastiku. Nikt dokładnie nie oznacza, czy w wodzie ze sklepów jest plastik, ale na pewno coś tam jest – mówi Radiu dla Ciebie prezes „Wod-Kan” Marek Dusiński.

Do picia wody z kranu mieszkańców Mławy może również przekonać cena. – Litr wody z kranu w Mławie kosztuje trzy grosze. Za cenę litra wody ze sklepu mamy tysiąc litrów wody z kranu – wylicza Dusiński.

Co ciekawe, odpowiednich parametrów w wodzie pilnują małże z gatunku skójka zaostrzona. – Tak jak podłącza się człowieka do EKG, co nie jest szkodliwe dla zdrowia, tak samo tutaj do każdej z ośmiu sztuk podłączone są czujniki. Program komputerowy odczytuje i przekazuje informacje o stanie tych małży. Jeśli są zanieczyszczenia, ich skorupa się zamyka – zauważa prezes „Wod-Kan”.

Małże są wymieniane w „Wod-Kan” co trzy miesiące, a po pracy są wypuszczane do jezior w Wielkopolsce.

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/PA