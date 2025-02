Substancje ropopochodne w cieku na Sadkowie w Radomiu? Sprawę bada WIOŚ RDC 09.02.2025 14:56 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi kontrolę w związku z podejrzeniem zanieczyszczenie cieku wodnego w Radomiu substancjami ropopochodnymi – poinformował w komunikacie prasowym WIOŚ. Inspektorzy pobrali próbki wody. Sprawę do WIOŚ zgłosili radomscy strażacy.

Substancje ropopochodne w cieku na Sadkowie w Radomiu? Sprawę bada WIOŚ (autor: WIOŚ)

"Inspektorzy przeprowadzili oględziny cieku wodnego na odcinku pomiędzy ul. Sadków i do strugi Potoku Północnego. W rejonie kolektora wylotowego zlokalizowanego ok. 200-300 m od skrzyżowania ulic Porannej i Niklowej stwierdzono ciemnobrązowe zabarwienie wody oraz silnie wyczuwalną woń przypominającą zapach substancji ropopochodnych" – przekazał WIOŚ.

Ciemnobrązowe zabarwienie wody oraz zapach przypominającą substancje ropopochodne ujawnił #WIOSWarszawa w m. Radom. Wykonanie badań pobranych próbek #WIOS zlecił CLB GIOŚ. #ChronimySrodowisko #CzystePowietrze pic.twitter.com/VNU1sRPjVM — WIOŚ Warszawa (@WiosWarszawa) February 7, 2025

Aby zbadać, czy doszło do zanieczyszczenia wody, pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (CLB GIOŚ) pobrali trzy próby do badań.

Inspektorzy ustalili, że początek cieku wodnego znajduje się na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. "W trakcie oględzin trzech studzienek rewizyjnych znajdujących się na terenie bazy nie ujawniono zanieczyszczenia o takim charakterze jak te stwierdzone w cieku; nie było też wyczuwalnego odoru substancji ropopochodnych" - wskazano w komunikacie prasowym.

Pracownicy CLB GIOŚ pobrali ze studzienki na terenie bazy jedną próbę wody do badań laboratoryjnych. Prowadzone są dalsze czynności kontrolne zmierzające do ustalenia, jak doszło do zanieczyszczenia.

