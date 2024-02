Węgiel zastąpią odpadami? W Radomiu rusza budowa bloku kogeneracyjnego na paliwa alternatywne Anna Orzeł 02.02.2024 20:34 W Radomiu rusza budowa bloku kogeneracyjnego na paliwa alternatywne. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stawia na ekologię i oszczędności. Pozwoli to na stopniowe odchodzenie od węgla i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. — Węgiel zastąpiony zostanie odpadami, które nie mogą być przetwarzane ani składowane — tłumaczy prezes Radpecu Tomasz Nita.

Na terenie radomskiej Ciepłowni Południe powstanie blok kogeneracyjny wykorzystujący paliwo alternatywne (autor: Radosław Witkowski/FB)

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. rozpocznie wkrótce budowę bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne, czyli wstępnie przetworzone odpady komunalne. Będzie to instalacja o mocy cieplnej ok. 18 MW i mocy elektrycznej ok. 5 MW.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski podkreśla, że nie bez znaczenia jest społeczny aspekt projektu.

— Wydaje się, że najważniejszą informacją dla wszystkich mieszkańców Radomia korzystających z ciepła systemowego, jest to, że chcemy zabezpieczyć stabilizację cen dla radomian, nie tylko w zakresie energii cieplnej, ale również jeśli chodzi o odpady — mówi Witkowski.

Prezes Radpecu Tomasz Nita tłumaczy, że węgiel zastąpiony zostanie odpadami, które nie mogą być przetwarzane ani składowane.

— W tym momencie zapewniając ciepłą wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową, będziemy produkowali ją na bazie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel. Dzięki temu zredukujemy o jedną czwartą zużycie węgla i zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla — wyjaśnia Nita.

Blok kogeneracyjny powstanie na terenie Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej. Realizacja projektu spełni zaostrzone normy środowiskowe i techniczno-technologiczne. Efektem będzie jednocześnie zintegrowanie gospodarki odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 300 milionów złotych. Finał prac przewidziano na pierwszy kwartał 2028 roku.

