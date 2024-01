Ubóstwo energetyczne na Mazowszu. Co piąty mieszkaniec marznie w domu [DANE]

Co piąty mieszkaniec Mazowsza marznie we własnym mieszkaniu, a blisko połowa odczuwa w związku z tym negatywne skutki zdrowotne — to nowe wyniki badania dotyczącego ubóstwa energetycznego w naszym województwie. Jak się okazuje, ciepło pochodzące z sieci ciepłowniczej to przywilej ok. 40 proc., a odsetek wykorzystujących odnawialne źródła energii nie przekracza 7 proc.