Śmietnisko w studzience kanalizacyjnej. „Zapłacą za to mieszkańcy” Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.12.2023 12:32 Odpady budowlane i przemysłowe trafiły do studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Wysokin w gm. Odrzywół, co wywołało awarię całej sieci. Wójt przypomina, że za utylizację takich odpadów i oczyszczenie studzienki muszą zapłacić sami mieszkańcy. Koszty są pokrywane z opłat za odbiór ścieków komunalnych.

Odpady w studzience kanalizacyjnej (autor: Gmina Odrzywół)

Ktoś wrzucił odpady budowlane do studzienki w powiecie przysuskim, co spowodowało awarię całej sieci.

– Zablokowało to przepływ ścieków, dlatego do przepchania musieliśmy użyć specjalnej pompy. Były tam odpady budowalne. W systemie odpadów jest dziura. Małe firmy wykonujące na przykład remont łazienek, nie podstawiają kontenerów, tylko odpady wrzucają albo do lasów, albo gdzieś je upłynniają – mówi wójt Marian Kmieciak.

Wójt przypomina, że za takie działania zapłacić muszą sami mieszkańcy. Koszty są pokrywane z opłat za odbiór ścieków komunalnych.

– Apelujemy o zrozumienie, że jeśli ktoś tak zrobi, a my to musimy potem zutylizować i oczyścić, to dzieje się na koszt nas wszystkich. Niech mieszkańcy wiedzą, że to wszystko jest na ich koszt – podkreśla.

Gmina Odrzywół przypomina, że takie przypadki szkodnictwa miały również miejsce w innych miejscowościach.

Apeluje jednocześnie do mieszkańców o zgłaszanie przypadków ingerencji w sieć kanalizacyjną. Dostęp do sieci mają wyłącznie pracownicy urzędu gminy.

