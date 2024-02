Nowe informacje ws. mauzerów w lesie k. Wołomina. Starosta wyznaczył nagrodę

Z 4 na 9 mauzerów z chemią, odnalezionych w lesie w powiecie wołomińskim, doszło do wycieku. Trwają badania toksykologicznie i chemiczne w laboratorium. Choć nie ma jeszcze pełnych wyników badań, to z informacji nam przekazanych wynika, że może być to rozpuszczalnik. Wyciek skaził glebę, ale na szczęście nie dostał się do wody. Starosta wołomiński ogłosił nagrodę w wysokości 5 tys. zł za wskazanie sprawców.