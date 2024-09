Pierwsze przymrozki już w tym tygodniu. Na Mazowszu będą nawet 3 stopnie poniżej zera [SPRAWDŹ] Alicja Śmiecińska 22.09.2024 14:51 Już w najbliższym tygodniu przygruntowe przymrozki na Mazowszu - alarmuje w pierwszym dniu astronomicznej jesieni Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet 2 stopnie poniżej zera mogą wskazać termometry w nocy z wtorku na środę. Oprócz chłodu, wielu z nas grozi też obniżenie nastroju. Zapytaliśmy ekspertkę, jak sobie z nim poradzić.

Ochłodzenie na Mazowszu (autor: pexels)

Dzisiaj początek astronomicznej jesieni. Choć pogoda na to nie wskazuje, bo temperatury wciąż są letnie, to najwyższa pora, by przewietrzyć szafę z jesiennymi swetrami i kurtkami.

- Już w ciągu tej najbliższej nocy z wtorku na środę możliwe spadki temperatury przy samym gruncie do około -2 stopni na wschodzie regionu. Natomiast kolejna noc, ze środy na czwartek jeszcze chłodniejsza, przygruntowe przymrozki do około -3 stopni możliwe na niemal całym obszarze województwa - mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Jesień to okres, kiedy wiele osób odczuwa obniżenie nastroju: senność, zmęczenie czy przygnębienie. Zdaniem dr dietetyki Aleksandry Czarnewicz-Kamińskiej, ważne jest w tym czasie wzmacnianie odporności.

- Póki słońce za oknem, najlepsza jest natura i witamina D3 - radzi. - Powinniśmy suplementować witaminę D. Pamiętajmy, że korzystajmy z tej syntezy skórnej, z tej możliwości, którą daje nam natura im dłużej się da. Wychodźmy na spacer, wystawiajmy nogę gołą, przedramię, ramię, chociaż trochę tego ciała, jeszcze do słońca, dopóki ono będzie. Czyli jemy systematycznie, jemy mało, a często. Nie obciążamy organizmu zbyt obfitymi posiłkami. Pamiętamy o piciu, sięgamy po kiszonki - mówi.



- Ważny jest też regularny rytm dnia i odpowiednia dieta - dodaje dietetyk. - Nie nadużywajmy organizmu. Śpimy odpowiedni czas, tak, żeby ten organizm miał siłę do regeneracji. Na pewno korzystajmy ze świeżego powietrza. Jedzmy mądrze. Nie sięgajmy po smażone fast foody, po chipsy, po napoje typu cola, po słodkie. Nie poprawiajmy sobie humoru batonami, bo to nie jest dobra droga, bo zamordujemy sobie mikrobiotę litową, a ona jest niezbędna do tego, żeby utrzymać naszą odporność w ryzach - wskazuje.





O sposoby na jesienną chandrę pytała mieszkańców Ciechanowa Alicja Śmiecińska. Większość wskazała na aktywność fizyczną.



W tym roku astronomiczna jesień rozpoczęła się 22 września o godzinie 14:43. Potrwa do przesilenia zimowego, który w tym roku wypada 21 grudnia.

