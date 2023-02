„Otchłań przyzywa otchłań”, czyli Festiwal Nowe Epifanie 2023 Cyryl Skiba 15.02.2023 16:59 Wielkimi krokami zbliża się czternasta edycja stołecznego Festiwalu Nowe Epifanie. Jest to festiwal wielkopostny, interdyscyplinarny, a jego tegoroczne hasło brzmi „Otchłań przyzywa otchłań” – są to słowa z Psalmu XLI w tłumaczeniu Wiktora Gomulickiego. – Zaproszeni artyści podjęli temat otchłani przez spektakle, koncerty i różnorodne wydarzenia artystyczne – mówił na antenie Radia dla Ciebie dyrektor wydarzenia Paweł Dobrowolski.

„Otchłań przyzywa otchłań” (autor: Festiwal Nowe Epifanie)

– Głównym momentem, kiedy w ewangeliach mówi się o otchłani, to wtedy, gdy Jezus po śmierci, a przed zmartwychwstaniem wstępuje właśnie do otchłani. Być może to najbardziej tajemniczy moment w całej ewangelii. Jest to jednak miejsce, z którego wychodzi do życia. Taka też jest intencja psalmisty, którego fragment cytujemy w haśle festiwalu, jak i nas jako organizatorów – mówił w audycji RDC „Południe z Animuszem” dyrektor Festiwalu Nowe Epifanie Paweł Dobrowolski.

Widzowie zobaczą w tym roku pięć propozycji teatralnych, z czego cztery to premiery przygotowane specjalnie na festiwal. Pierwszą z nich są „Goście Wieczerzy Pańskiej” w reżyserii Tomasza Fryzła. To przedstawienie powstało na podstawie filmu i scenariusza Ingmara Bergmana pod tym samym tytułem. Ten spektakl od 24 lutego zobaczymy w Nowym Teatrze w Warszawie.

– Spektakl wyreżyserowany przez Tomka Fryzła, świeżego absolwenta krakowskiej szkoły teatralnej, który wraz ze świetnymi aktorami wzięli się za scenariusz Bergmana. To tekst pokazujący świat, który w jakimś sensie trochę utracił fundament, na którym się opierał, czyli metafizykę i Boga, rozumianych bardzo konkretnie. Jest to spektakl dobitnie stawiający pytanie, czym wypełnić tę pustkę opisywaną przez narrację chrześcijańską – powiedział Dobrowolski.

Festiwal odbywa się w okresie Wielkiego Postu, między Środą Popielcową a Niedzielą Palmową. W tym roku wypada to między 22 lutego a 2 kwietnia.

Nowe Epifanie to interdyscyplinarny festiwal, którego podstawowym celem jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II.14. Jego organizatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

Czytaj też: Laura Łącz w RDC o swoim ojcu: To ewenement w skali światowej