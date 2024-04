Premier: 10 maja rekonstrukcja rządu, jeszcze w czwartek ogłoszenie planu pomocy dla rolników RDC 25.04.2024 12:57 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z szefową KE Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników - poinformował w czwartek premier Donald Tusk.

Donald Tusk (autor: PAP/Radek Pietruszka)

"Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników - napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Na godz. 15.00 w czwartek zapowiedziano briefing prasowy z udziałem m.in. szefa kancelarii premiera Jana Grabca oraz ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego.

18 kwietnia premier zapewnił, że rząd jest przygotowany "do kolejnych form pomocy dla tych, którzy stracili nie z własnej winy na wojnie Rosji z Ukrainą". "Jestem przekonany, że większość rolników rozumie, że my będziemy dalej negocjować" - powiedział wówczas Tusk. Zaapelował do rolników, by nie blokowali przejść granicznych z Ukrainą.

Rolnicy protestowali wówczas na przejściach granicznych z Ukrainą w woj. podkarpackim i lubelskim. Protest wiązał się z tym, że rolnicy nie mogli sprzedać swojego zboża, bo rynek zalewa zboże z Ukrainy. Ich zdaniem, uzgodnienia z rządem z marca br. nie były realizowane. Obie strony - rządowa i rolnicy - ustaliły wówczas m.in. utrzymanie embarga na produkty rolne z Ukrainy i uregulowanie relacji handlowych z tym krajem.

Rekonstrukcja rządu

Zapowiedziana przez premiera na 10 maja rekonstrukcja rządu wiąże się z tym, że niektórzy obecni ministrowie wystartują w wyborach do parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 9 czerwca.

Obecny szef MAP Borys Budka będzie "jedynką" listy KO w okręgu śląskim, szef MSWiA Marcin Kierwiński otworzy listę KO w okręgu obejmującym Warszawę i osiem powiatów okołowarszawskich, Bartłomiej Sienkiewicz wystartuje z pierwszego miejsca w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie - zaraz po zatwierdzeniu w środę przez Radę Krajową PO list kandydatów do PE Sienkiewicz poinformował, że złożył na ręce szefa rządu rezygnację z funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W wyborach do europarlamentu wystartuje też minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (PSL), który ma znaleźć się na liście Trzeciej Drogi w okręgu obejmującym Wielkopolskę.

Premier zapowiedział w swym czwartkowym wpisie również przedstawienie wraz z Ursulą von der Leyen planu dla Europy podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach w dniach 7-9 maja.

Kongres zostanie zainaugurowany we wtorek 7 maja o godz. 10. Zgodnie z programem wystąpienia wygłoszą: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która jako kandydatka EPL będzie ubiegać się o tę funkcję również w kolejnej kadencji oraz premier Tusk.

Organizowany od 2009 r. Kongres należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej, tworząc miejsce do rozmów i spotkań, służąc networkingowi i umożliwiając nawiązywanie relacji biznesowych.

Wcześniej w czwartek CIR poinformowało, że w najbliższych dniach premier ograniczy aktywność publiczną, co jest związane ze stwierdzonym u niego zapaleniem płuc i koniecznością podjęcie leczenia. Zaznaczono, że "po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków".

Premier wysłuchał w czwartek w Sejmie przed południem informacji MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 r.

