Premier Sunak: Wielka Brytania wyśle do Polski myśliwce Typhoon RDC 23.04.2024 19:21 Między Polską a Wielką Brytanią istnieje wielka więź, która w sytuacji wojny na Ukrainie buduje bezpieczeństwo – mówił we wtorek premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Dodał, że Wielka Brytania wyśle do Polski myśliwce Typhoon, które będą bronić polskiej przestrzeni powietrznej.

Wizyta premiera Wielkiej Brytanii (autor: Marcin Obara/PAP)

We wtorek po południu premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunaka spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej Sunak, a także przebywający z wizytą w Warszawie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg razem z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odwiedzili 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Na konferencji po spotkaniu w KPRM Rishi Sunak powiedział, że szefowie rządów rozmawiali m.in. o wykorzystaniu zablokowanych rosyjskich aktywów, o presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej oraz o współpracy energetycznej.

„Jesteśmy sojusznikami na zawsze”

– Chciałbym powiedzieć o niesamowitej sile, jaka cechuje nasze relacje – mówił premier Wielkiej Brytanii. – Jesteśmy sojusznikami na zawsze – dodał w języku polskim Sunak. Szef brytyjskiego rządu zapewnił, że Wielka Brytania nie zapomni o tym, że to polscy piloci ratowali życie Brytyjczykom, walcząc na brytyjskim niebie.

â Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie. Od dwóch lat pomagamy sąsiadowi Polski. Jeśli chodzi o naszą pomoc wojskową to chcę jeszcze bardziej pomóc. Dlatego dziś powiedziałem o dodatkowej pomocy (w wysokości) pół miliarda funtów, żebyśmy mogli jeszcze bardziej wspomóc finansowanie zakupu sprzętu (dla Ukrainy) – mówił.

Sunak zwrócił uwagę, że między Polską a Wielką Brytanią jest wielka więź, która buduje bezpieczeństwo w tej sytuacji. – Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo ze wszystkich sojuszników NATO – mówił.

Dodał, że podczas wizyty rozmawiano także o możliwościach przemysłu zbrojeniowego. – Budujemy fregaty oraz nowy system obronny, który będzie bronił przestrzeni powietrznej nad Polską. Wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach po to, żebyśmy mogli współpracować nad najważniejszymi aspektami obrony powietrznej – powiedział.

Sunak przekazał, że w ramach wsparcia Wielka Brytania wyśle do Polski myśliwce Typhoon, które będą bronić polskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że w ramach, trwającego do końca maja, ćwiczenia NATO Steadfast Defender 24 do Polski zostanie wysłanych 16 tys. brytyjskich żołnierzy.

Dodał, że stosunki handlowe Polski i Wielkiej Brytanii zostały podwojone i osiągnęły 30 mld funtów.

