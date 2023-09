Wystawa o dziejach Teatru Polskiego. W piątek wernisaż RDC 27.09.2023 16:52 „W labiryncie teatru” – to tytuł wystawy podsumowującej 110 lat działalności Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Wernisaż odbędzie się w piątek, 29 września, o godz. 14:30. Ekspozycja będzie prezentowana na dziedzińcu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20.

Teatr Polski w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

W piątek, 29 września, o godz. 14:30 otwarta zostanie wystawa „W labiryncie teatru”, która podsumowuje 110 lat Teatru Polskiego. Ekspozycja będzie prezentowana na dziedzińcu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20.

Mottem wystawy jest cytat z Arnolda Szyfmana, założyciela i patrona teatru: „Kiedy bowiem przekroczyłem bramę labiryntu zwanego teatrem, dość szybko zgubiłem drogę i od tej chwili innego świata już nie widziałem”.

Wystawę otworzą Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego i Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Teatralny labirynt

Autorki wystawy zapraszają do zagubienia się w tytułowym labiryncie. Ta wędrówka sprawi, że poznamy romantyczną historię powstania teatru, dowiemy się o przeciwnościach losu, z jakimi zmagali się twórcy, przypomnimy sobie ludzi, którzy z ogromnej pasji do sztuki związali się z Teatrem Polskim na dziesięciolecia.

Anna Skuratowicz, dyrektorka ds. produkcji, edukacji i marketingu, tak zachęca do obejrzenia wystawy: – Archiwum Teatru Polskiego zgromadziło tysiące pamiątek stanowiących bezcenny zapis nie tylko dziejów teatru, jego zmieniających się stylów, tendencji czy mód; zbiory archiwalne Teatru Polskiego to również panorama historii Polski i świadectwo jej burzliwych dziejów… Obcowanie z tymi bezcennymi zabytkami kultury to fascynująca podróż w czasie, która pozwala nam poznać korzenie współczesnego teatru.

Zabytek z bogatym archiwum

Gmach Teatru Polskiego w Warszawie jest dziełem Czesława Przybylskiego – jednego z najzdolniejszych polskich architektów pierwszej połowy XX wieku. Jest też pierwszym nowoczesnym teatrem w stolicy (otwartym w 1913 r.), zachowanym do dziś w niemal niezmienionym stanie.

Prezentowana wystawa jest związana z ukończeniem digitalizacji archiwum teatru. Dla szerokiej publiczności udostępniono ponad 14 tysięcy obiektów - fotografii, afiszy, projektów scenografii i kostiumów, a także nagrań spektakli. Powstała również platforma edukacyjna o teatrze www.wlabiryncieteatru.pl, na której oprócz archiwum, dostępnych jest wiele narzędzi, które w uporządkowany i przystępny sposób przybliżają odbiorcom świat teatru.

Wystawa została stworzona przez zespół Teatru Polskiego oraz Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Będzie dostępna dla zwiedzających bezpłatnie do 30 października 2023 r.

Czytaj też: P. Gliński: umowa na wykonanie wystawy stałej Muzeum Historii Polski została podpisana