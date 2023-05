Cezary Duchnowski i Beniamin Bukowski napiszą operę o odbudowie Warszawy Adam Abramiuk 17.05.2023 17:57 Beniamin Bukowski i Cezary Duchnowski będą twórcami Opery o Warszawie. Komisja konkursowa podała dziś nazwiska autorów libretta i muzyki do wyjątkowego dzieła. Będzie to oparta na podstawie książki "Najlepsze miasto świata" Grzegorza Piątka opera mówiąca o odbudowie Warszawy z wojennych zniszczeń.

Cezary Duchnowski i Beniamin Bukowski napiszą operę o odbudowie Warszawy (autor: RDC)

Kompozytor Cezary Duchnowski i librecista Beniamin Bukowski wygrali konkurs na twórców "Opery o Warszawie. Najlepszym mieście świata". Opera zostanie wystawiona w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej na otwarcie sezonu 2025/2026 i na zamknięcie festiwalu "Warszawska Jesień" w 2025 roku.

- Bohaterami będą zarówno mieszkańcy, architektura Warszawy, jak i jej twórcy - mówił autor libretta Beniamin Bukowski. - Przedwojenni urbaniści zastanawiali się, jak Warszawa może funkcjonować w sposób bardziej przyjazny mieszkańcom. Trochę walczący z jakimś takim odgórnie narzuconym planem zabudowy miasta. Paradoksalnie wojna i ta wielka tragedia stworzyła jakąś nadzieję na zupełnie utopijny projekt budowania miasta od nowa. Punktem wyjścia było kilka biografii architektów i architektek - wyjaśnił.





Zwycięzca konkursu muzycznego, kompozytor Cezary Duchnowski liczy, że uda się stworzyć wielkie dzieło, które połączy różne formy sztuki.

- Jestem kompozytorem kojarzonym z nowymi mediami. Będę nalegał, żeby nie ograniczać się wyłącznie do orkiestracji aparatu wykonawczego tradycyjnego. Na pewno będę chciał rozszerzyć skład wykonawczy o media elektroniczne i to nie tylko w tej warstwie muzycznej, ale też w warstwie interakcji muzyki czy to z obrazem, czy ze światłem - tłumaczył.





Laureatów konkursu na operę o odbudowie Warszawy ogłoszono podczas środowej konferencji prasowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Opera jest inspirowana książką Grzegorza Piątka pt. „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949”.

