Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W programie ponad 100 wydarzeń

Aż 114 wydarzeń czeka na mieszkańców Warszawy 29 kwietnia. To wszystko z okazji obchodów 12 Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Wydarzenia odbędą się w teatrach, muzeach, domach kultury i bibliotekach niemal w każdej dzielnicy w mieście.

Z okazji 12 Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej 29 kwietnia w Warszawie odbędzie się ogólnomiejska impreza, w trakcie której zarówno seniorzy, jak i młodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z szeregu wydarzeń organizowanych przez miasto.

Dla warszawiaków przygotowano 114 wydarzeń niemal w każdej dzielnicy w mieście. Odbędą się one w teatrach, muzeach, jak i domach kultury.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie dialogu między pokoleniami w Warszawie. Pomoże to we wzmocnieniu podstaw solidarności, wzajemnego szacunku oraz otwartości na różnice.

Organizatorzy zadbali, aby każdy mógł wziąć udział w wydarzeniu. Miejsca, w których odbywają się wydarzenia, są rozlokowane w całej Warszawie.

— To, co jest ważne, to są wydarzenia ogólnomiejskie w instytucjach miejskich, takich jak teatry i muzea. Ale przede wszystkim blisko domu: w bibliotekach, w domach kultury — informuje wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

Europejski Dzień Solidarności Międzynarodowej — jakie motto ?

Tygodniowi towarzyszy ciekawe motto przewodnie.

— Prawdziwych przyjaciół poznaje się w każdym wieku. Frapujące dla mnie jest wydarzenie, które odbędzie się tutaj w centrum aktywności międzypokoleniowej, czyli speed friending. Jestem bardzo ciekawa, jak to w tej międzypokoleniowej odsłonie wyjdzie i zostanie zrealizowane — dodaje Machnowska-Góra.

Otwarta pracowania haftu, międzypokoleniowa trampolina do kina czy warsztaty z animacji poklatkowej, to przykładowe wydarzenia, które czekają na warszawiaków.

Listę wszystkich wydarzeń tygodnia międzypokoleniowego można znaleźć na stronie cam.waw.pl.

