Teatr Druga Strefa niezagrożony. Są fundusze na działalność Jerzy Chodorek 06.03.2023 16:38 Teatr Druga Strefa nie zniknie z kulturalnej mapy miasta. Jak poinformował na antenie RDC dyrektor placówki Sylwester Biraga, komisja konkursowa stołecznego Biura Kultury rekomenduje przyznanie funduszy na działanie placówki.

Teatr Druga Strefa niezagrożony. Są fundusze na działalność (autor: Teatr Druga Strefa/Facebook)

- Dostaliśmy rekomendację komisji konkursowej i na ten rok, według rekomendacji, mamy dostać środki na dalszą działalność - tłumaczył w audycji „Plan na weekend” Sylwester Biraga.





Od kilku miesięcy przyszłość teatru Druga Strefa stała pod znakiem zapytania.

- Zeszło ciśnienie jak najbardziej, ale i tak ten plan na marzec był gotowy. To nie jest tak, że my czekaliśmy z ogłoszeniem repertuaru chociażby marcowego do posiedzenia komisji. Było wszystko przygotowane, ale to mógł być nasz ostatni marzec - mówił dyrektor placówki.





Teatr Druga Strefa funkcjonuje przy ulicy Magazynowej od 30 lat.

Teraz przygotowuje się do premiery spektaklu „Impuls”.

Posłuchaj całej rozmowy: Teatr Druga Strefa z nowymi propozycjami