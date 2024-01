W sobotę premiera „Nawróconego” Teatru Klasyki Polskiej w CSW RDC 16.01.2024 14:39 W Sali Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Zamek Ujazdowski w Warszawie 20 stycznia odbędzie się premiera przedstawienia "Nawrócony", zrealizowanego przez Teatr Klasyki Polskiej na podstawie opowiadań Bolesława Prusa. Reżyserem spektaklu jest Piotr Gralak.

W sobotę premiera „Nawróconego” Teatru Klasyki Polskiej w CSW (autor: mat. Teatru Klasyki Polskiej)

W sobotę odbędzie się premiera „Nawróconego” Teatru Klasyki Polskiej w Centrum Sztuki Współczesnej.

"Błyskotliwy dowcip, subtelny sarkazm i lekkość narracji. Jednak pod tą atrakcyjną powierzchnią kryje się wstrząsająca diagnoza stanu relacji społecznych. Ponoć złego diabli nie wezmą. W przypadku pana Łukasza (Sławomir Orzechowski), starego skąpca, to powiedzenie nabiera nowego dosłownego znaczenia…" - czytamy w informacji przesłanej przez Teatr Klasyki Polskiej.

"W tym roku, w którym piszę te słowa, mija 111. rocznica śmierci Bolesława Prusa. Na jego nagrobku na warszawskich Powązkach rzeźbiarz Stanisław Jackowski umieścił napis: +Serce serc+. Ale dlaczego? Tę zagadkę warto rozwiązać oglądając spektakl" - powiedział reżyser Piotr Gralak, cytowany w zapowiedzi spektaklu.

Głównym bohaterem jest skąpiec Łukasz. "Pazerny egoista uczestniczy w spotkaniu przyjaciół, które wymyka się spod kontroli. Nieoczekiwanie trafia do piekła, gdzie zostanie osądzony i skazany" - napisano o akcji spektaklu, dodając, że "miejsce to okazuje się bardzo podobne do ówczesnej Warszawy". "+Sen nie sen, sen nie sen+ - wypowiada na koniec, wątpiąc w realność tego doświadczenia" - zaznaczono.

Pytanie o wartość życia każdego z nas

Spektakl złożony jest z dwóch opowiadań Bolesława Prusa "Powiastek cmentarnych" oraz "Nawróconego". "Utwory te powstały w 1875 i 1881 r., kiedy to autor miał zaledwie 28 i 34 lata i pracował jako dziennikarz prasowy, opisujący krzywdy i absurdy życia ówczesnej Warszawy" - przypomniano w informacji.

"Ten piętnujący ton przemienia w opowiadaniach w baśniową konwencję, w ramach której ukryte intencje niespodziewanie się demaskują, a niesprawiedliwość skutkuje nadprzyrodzoną interwencją" - wyjaśniono.

"Spektakl skupia się na realistycznym wizerunku postaci, aby prócz sytuacyjnego komizmu ocalić przenikliwość obrazu wzajemnych relacji międzyludzkich. Nawrócenie głównego bohatera jest pytaniem o wartość życia każdego z nas, o to jak traktujemy siebie i innych, o to jak kreujemy nasze otoczenie tu i teraz" - napisano w zapowiedzi przedstawienia.

Reżyseria i adaptacja - Piotr Gralak. Współpraca reżyserska - Wojciech Stupnicki. Scenografię zaprojektowała Anna Macugowska, a kostiumy - Kinga Kubiak. Muzykę skomponował Marcin Pospieszalski. Za reżyserię światła odpowiada Rafał Wróblewski.

Występują: Sławomir Orzechowski (Nawrócony), Michał Jarmicki (Sędzia), Bartosz Turzyński (Prokurator), Maciej Wyczański (Adwokat), Aurelia Sobczak (Diabeł), Michał Barczak (Stefan, Mularz, Stróż, Posłaniec) oraz Gizella Bortel (Maria, Żebraczka, Stolarzowa i Córka).

Premiera "Nawróconego" - 20 stycznia o godz. 19 w Sali Laboratorium w CSW Zamek Ujazdowski. Kolejne przedstawienia - 21-23 stycznia.

Czytaj też: Pisarz wiecznie tęskniący. Nowa biografia Alberta Camusa