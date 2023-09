Teatr Klasyki Polskiej pod auspicjami MKiDN. „To rdzeń naszej tożsamości kulturowej” Cyryl Skiba 25.09.2023 16:19 Teatr Klasyki Polskiej powołany przez resort kultury powstał, by wypełnić lukę w polskim teatrze i wpisuje się w projekt pn. „Kolekcje i instytucje ocalone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. – Staramy się służyć przybliżeniu rdzenia naszej tożsamości kulturowej – mówi p.o. dyrektora Teatru prof. Jarosław Gajewski.

6 Teatr Klasyki Polskiej powołany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (autor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Pod koniec marca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Fundacją Teatru Klasyki Polskiej powołało do istnienia Teatr Klasyki Polskiej. Dzięki temu teatr może pełnić swoją misję i rozwijać artystyczną działalność, służąc dobru publicznemu.

Łącznie do tej pory Teatr Klasyki Polskiej wystawił 70 spektakli, w blisko 30 miastach w Polsce, w których uczestniczyło ponad 10 tys. widzów.

Pełniącym obowiązku dyrektora jest aktor teatralny i filmowy, reżyser, profesor sztuk teatralnych Jarosław Gajewski, który jest również autorem audycji w RDC „O teatrze dla Ciebie”.

Jak zaznacza prof. Gajewski, repertuar teatru opiera się na rzadko wystawianych dramatach staropolskich, romantycznych, modernistycznych oraz dziełach klasyków współczesności. Chodzi o to, by wypełnić lukę w polskim teatrze.,

– Staramy się służyć przybliżeniu rdzenia naszej tożsamości kulturowej. Zamierzamy grać utwory klasyki dramatu polskiego, a także adaptacje polskiej literatury dawnej. One niestety nie są prezentowane w skali, która by nas satysfakcjonowała, stąd taka idea, która rodziła się w środowisku teatralnym w ciągu ostatniego półwiecza w różnych miejscach – przypomina prof. Gajewski.

Obecnie w repertuarze Teatru Klasyki Polskiej znajduje się dziewięć inscenizacji.

– „Zemsta” jest zaledwie początkiem cyklu, który roboczo nazywamy „Pracownią Fredrowską”. Mamy już trzy inscenizacje dzieł hrabiego Fredry, to „Zemsta”, „Dożywocie” i „Śluby panieńskiego”. Na początku grudnia będziemy inscenizować „Trzy po trzy”, czyli pamiętniki Aleksandra Fredry. Równolegle przygotowujemy też przedstawienia według dramatów Sławomira Mrożka, tworząc cykl, który roboczo nazywamy „Domem Mrożka”. W tej chwili mamy już dwa przedstawienia, trzecie będzie mieć premierę pod koniec października, w planach są kolejne dwa. Bardzo ważną naszą premierą był także „Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza, który prezentowaliśmy w miejscu jego prapremiery ponad 240 lat temu, czyli w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Do pewnego stopnia nasze sztandarowe przedsięwzięcie do „Noc listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego, którą przedstawiamy w plenerach Łazienek. Ten dramat Wyspiański „wymyślił”, jeśli tak można powiedzieć, spacerując właśnie o Łazienkach – mówi prof. Gajewski.

Jedną z form działalności Teatru Klasyki Polskiej są objazdy po kraju, a jednym z podstawowych zadań instytucji jest dotarcie z przedstawieniami do publiczności szczególnie tam, gdzie do tej pory utrudniony był dostęp do sztuki. W planach jest także powstanie stałej siedziby teatru.

– Niezależnie od tego, czy uda nam się zbudować własną scenę, zamierzamy kontynuować naszą pracę w trasach teatralnych. Prezentacje spektakli w stolicy i poza Warszawą rozłożą się proporcjonalnie pół na pół – zaznacza prof. Gajewski.

Początki Teatru Klasyki Polskiej

Jeszcze przed powstaniem Teatru Klasyki Polskiej Fundacja Teatru Klasyki Polskiej podjęła się realizacji spektakli z klasycznego repertuaru polskiej literatury bez zewnętrznego wsparcia finansowego.

Fundacja powstała m.in. dzięki zaangażowaniu Dominiki i Michała Chorosińskich oraz Andrzeja Dubiela w celu wystawiania spektakli z klasycznego repertuaru polskiej literatury. Wytrwałość i konsekwentna realizacja zamierzonego celu mimo przeciwności, takich jak m.in. pandemia koronawirusa, doprowadziła do tego, że 3 października 2020 r. na scenie Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii zaprezentowano premierowy spektakl „Zemsty” Aleksandra Fredry w wykonaniu artystów zrzeszonych w Fundacji.

Umowa o powołaniu Teatru Klasyki Polskiej jako instytucji kultury współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Teatru Klasyki Polskiej została podpisana 27 marca 2023 r.

Współpracę z Teatrem podjęła grupa ok. 50 aktorów. Poprzez łączenie tradycji ze współczesnością, a więc pokazywanie klasyki w nowej, atrakcyjnej także dla młodego widza formie, teatr ma przyczynić się do integracji polskiej wspólnoty.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach cyklu „Kolekcje i instytucje ocalone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.





Źródło: RDC/inf. prasowa Autor: Cyryl Skiba/PA