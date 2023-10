Poszukiwanie wód termalnych udane. Wołomińskie ujęcie blisko dwukrotnie wydajniejsze niż zakładano Adrian Pieczka 11.10.2023 14:18 Efektywność geotermalnego źródła pod Wołominem jest prawie dwukrotnie wyższa niż zakładano w projekcie. Również temperatura spełnia założenia projektowe, co pozwala w przyszłości na eksploatacje zupełnie nowych pokładów energii dla Wołomina.

Poszukiwanie wód termalnych udane. Wołomińskie ujęcie blisko dwukrotnie wydajniejsze niż zakładano (autor: Gmina Wołomin)

Gmina Wołomin podsumowała wyniki badań geotermalnych, które udały się lepiej niż zakładano w projekcie. Ujęcie jest blisko dwukrotnie wydajniejsze. W przyszłości ma zostać wykorzystane m.in. jako źródło ogrzewania.

– Badania odwiertu okazało się lepsze, niż zakładaliśmy – informuje geolog nadzorujący odwiert w Wołominie, Marcin Kukuła. – Przewidywane warunki w projekcie robót geologicznych zakładały uzyskanie wydajności około 100 m³ na godzinę. Już na etapie badań hydrogeologicznych uzyskaliśmy tą wydajność praktycznie dwukrotnie wyższą – informuje Kukuła.

– Przed nami opracowanie dalszego kierunku prac – informuje burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. – W porozumieniu z mieszkańcami, bo oni też mają swoje oczekiwania co do tego dobra, które jest pod Wołominem. Ale najważniejsze jest to ukierunkowanie teraz na studium wykonalności, na dalsze kroki, takie techniczne - mówi.

Ujęcie może blisko dwukrotnie przejąć pracę wołomińskiego zakładu energetyki cieplnej, który obejmuje połowę mieszkańców gminy. Jego miesięczna praca kosztuje pół miliona złotych.

