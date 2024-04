Przebudowa DW 634 na odcinku Zielonka-Kobyłka. Od dziś kolejne objazdy [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 17.04.2024 06:22 Kolejne duże utrudnienia dla mieszkańców Wołomina, Kobyłki i Zielonki. Zaczęła się przebudowa drugiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634. Zamknięty jest 3-kilometrowy fragment od ul. Dąbrowskiego do Kolejowej. To jedna z kluczowych części całej inwestycji.

Przebudowa DW 634 na odcinku Zielonka-Kobyłka. Od dziś kolejne objazdy [SPRAWDŹ] (autor: pixabay)

Mazowieccy drogowcy ruszają z przebudową odcinka Zielonka-Kobyłka. Zamknięty jest 3-kilometrowy fragment od ul. Dąbrowskiego do Kolejowej. To jedna z kluczowych części całej inwestycji. Objazd - aż 10km - odbywa się ulicami Poniatowskiego i Napoleona do Zagańczyka, następnie Marecką i Szeroką, Wolności do Kolejowej. Można przejechać też lokalnymi drogami - ul. Hubala do centrum Zielonki.

Na objazdach jest także komunikacja zbiorowa. Przez plac budowy można dojechać tylko do posesji od strony Zielonki.

Prace na innych fragmentach trasy

Od trzech miesięcy trwają już także prace na drugim odcinku trasy. W Kobyłce i Wołominie zamknięte są trzy fragmenty drogi wojewódzkiej.

Od 4 marca trwają utrudnienia w Wołominie w związku z przebudową drogi wojewódzkiej 634. Wtedy rozpoczął się trzeci etap przebudowy. Zamknięty został odcinek ul. Reja do al. Niepodległości. Tam prace planowo potrwają do końca listopada. Objazd prowadzi al. Niepodległości i ul. Graniczną lub otwartym odcinkiem drogi wojewódzkiej do Legionów.

Kolejne zamknięcia w związku z przebudową, jeszcze trzech odcinków, planowane są od grudnia.

W poniedziałek 26 lutego br. zamknięto wołomiński odcinek DW 634 na odc. od Ręczajskiej w Kobyłce do Legionów (bez skrzyżowania).

Przebudowa DW 634

Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca 2025 roku. W międzyczasie będą zamykane kolejne fragmenty.

Pierwsze prace trwają w Kobyłce od Orląt Lwowskich do ulicy Nadarzyn. Tam roboty zakończą się najwcześniej, bo w czerwcu tego roku.

Jest to jednak pierwsza część całej przebudowy. Druga, w Kobyłce i Zielonce ma zacząć się jeszcze w tym roku. Cała przebudowa potrwa w sumie około 3 lat.

Zamknięcie DW 634 na odcinku Zielonka – Wołomin zgodnie z poniższymi etapami:

Etap 1: Od ul. Orląt Lwowskich do ul. Nadarzyn (w Kobyłce) od 31.01.24 (śr.) do 28.06.24 (pt.)

Etap 2: Od ul. Nadarzyn do ul. Ręczajska (w Kobyłce) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 3: ul. Ręczajska (w Kobyłce) do ul. Legionów (w Wołominie) od 19.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 4: ul. Legionów do ul. Reja (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 5: ul. Reja do al. Niepodległości (w Wołominie) od 19.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 6: al. Niepodległości do ul. Lipińska (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (pt.)

