Kolejne utrudnienia na DW 634 w Wołominie. Od jutra nowa organizacja ruchu [SPRAWDŹ]

Od poniedziałku, 26 lutego, zamknięte zostaną dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 634 od ul. Ręczajskiej w Kobyłce do ul. Legionów w Wołominie (bez skrzyżowania), oraz od ul. Reja do al. Niepodległości. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca 2025 roku. Jest to pierwsza część całej przebudowy DW 634.