Rolnicy sparaliżują we wtorek Warszawę? „Mamy dosyć ignorowania nas”

We wtorek w Warszawie odbędzie się ogólnopolski protest organizacji rolniczych. Do stolicy może przyjechać nawet kilkadziesiąt tysięcy rolników. Chcą, aby premier podpisał z nimi porozumienie dotyczące tzw. Zielonego Ładu i kwestii zboża z Ukrainy. Jeśli we wtorek nie dojdzie do porozumienia obu stron, rolnicy zablokują dojazdy do największych miast.