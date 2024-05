„Jesteśmy rolnikami, nie żebrakami”. Blokada na wjeździe do Warszawy Przemysław Paczkowski 24.05.2024 14:11 Rolnicza blokada na wjeździe do Warszawy. Protestujący zablokowali węzeł w miejscowości Zakręt przy trasie S17. Będą tam do godz. 18:30. Rolnicy są przeciwni obecnej polityce rządu oraz Unii Europejskiej.

Protest rolników (autor: RDC)

Kilkadziesiąt maszyn rolniczych z biało-czerwonymi flagami zablokowało węzeł Zakręt przy trasie S17 w obu kierunkach. Są również transparenty, a na nich hasła „Jesteśmy rolnikami, nie żebrakami”.

Protestujący domagają się likwidacji unijnego Zielonego Ładu, reakcji rządu na trudną sytuację gospodarstw rolnych i zablokowania importu płodów rolnych z Ukrainy. Rolnicy mówią też głośne „nie” podwyżce cen energii elektrycznej.

– W tej chwili mamy jeszcze niewypłacone potężne środki z dopłat bezpośrednich za zeszły rok. Rolnicy tracą płynność finansową. Sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna, a rząd nie robi nic poza przeciąganiem wszystkiego w czasie – mówi Komorowski.

Utrudnienia w okolicach Mińska Mazowieckiego

W związku z protestem rolników na S17 na wysokości Warszawy łącznica zjazdowa w kierunku węzła Zakręt została zablokowana - poinformowała GDDKiA. Przekazała, że wyznaczono objazd S2.

"Uwaga na możliwe utrudnienia w związku z zgromadzeniem środowisk rolniczych na dk 2 i dk 92. Ciągniki i inne pojazdy przejadą przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do miejscowości Zakręt, gdzie rolnicy do godziny 18.30 będą blokować rondo. Policjanci są na miejscu i pomagają kierowcom" - poinformowała z kolei na platformie X warszawska policja.

Podała, że jadąc dk 92 od Mińska Mazowieckiego w miejscowości Zakręt osobówki kierowane są w ul. Asfaltową i drogę 638, a jadąc z Warszawy należy jechać drogą 638 i ulicą Asfaltową. Z kolei ciężarówki od strony Mińska Mazowieckiego jadą autostradą A2.

"Od Warszawy objazd poprowadzono drogą 638 przez Sulejówek do Stanisławowa i na dk 50 wprost do A2 i dk 92" - napisała Komenda Stołeczna Policji.

Wcześniej rzeczniczka mińskiej policji sierż. sztab. Elżbieta Zagórska przekazała, że związku z zaplanowanym na piątek protestem rolników w rejonie ronda w miejscowości Zakręt, na drogach powiatu mińskiego mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

"Apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach. Sugerujemy unikania podróży samochodem, jeśli to tylko możliwe. Jeżeli jednak konieczne jest przemieszczanie się, prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i skorzystanie z dostępnych objazdów. Pamiętajmy, aby w tym czasie zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń policjantów. Zachęcamy również do monitorowania lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją panującą tego dnia na drogach powiatu" - poinformowała na stronie internetowej mińska policja.

Małgorzata Tarnowska z GDDKiA przekazała PAP, że w piątek godz. 9-18.30 rolnicy zablokują węzeł Warszawa Wschód w Zakręcie. "W związku z tym zamkniemy wjazd z kierunku Warszawy i Mińska Mazowieckiego. Odcinek od węzła Warszawa Wschód do węzła Lubelska wyłączymy z ruchu. Na węźle Lubelska od strony Lublina pojazdy będą kierowane na S2 w kierunku Warszawy" - przekazała Tarnowska.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach. Sugeruje również unikania podróży samochodem, jeśli to tylko możliwe. Jeżeli jednak konieczne jest przemieszczanie się, lepiej wcześniej zaplanować trasy i skorzystać z dostępnych objazdów.

