Po 15 latach starań w gminie Huszlew otwarto farmę wiatrową [ZOBACZ] Olga Kwaśniewska 22.05.2024 22:17 Pierwsza w powiecie łosickim farma wiatrowa już działa. Szesnaście blisko 180-metrowych turbin stanęło w Mostowie w gminie Huszlew. Wyprodukują tyle energii, by rocznie zaspokoić potrzeby 32 tysięcy gospodarstw domowych. Inwestycję udało się wybudować po 15 latach starań. Gmina Huszlew co roku zarobi na tym 3,8 mln zł.

3 Pierwsza farma wiatrowa w Mostowie (autor: RDC)

Wyprodukują tyle energii, ile wystarczy na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców powiatu łosickiego. W gminie Huszlew, pod Mostowem została otwarta farma wiatrowa Juniewicze. To 16 prawie 180-metrowych turbin i pierwsza taka inwestycja w tym powiecie.

Dyrektor inwestora, firmy OX2 Polska Katarzyna Suchcicka podkreśla, że starania trwały ponad 15 lat.

— To już jest nasza dziewiąta realizacja i budowa. To oznacza, że Polska przyciąga kapitał, i kapitał zagraniczny również inwestuje u nas. To jest niezwykle ważny element w transformacji energetycznej. Bez zagranicznego kapitału te inwestycje się nie udadzą — podkreśla Suchcicka.

Wójt gminy Huszlew Stanisław Stefaniuk już cieszy się korzyściami z nowej inwestycji.

— Gmina Huszlew wzbogaci się o 3 miliony 800 tysięcy złotych rocznie, co pozwoli nam w perspektywie najbliższych lat realizować lokalne potrzeby — mówi Stefaniuk.

W gm. Huszlew trwają też rozmowy dotyczące budowy innej farmy wiatrowej. Wcześniej udało się na 16 hektarach wybudować także farmę fotowoltaiczną.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/DJ