Przetwórnia plastikowych opakowań może powstać pod Pułtuskiem. Mieszkańcy protestują Alicja Śmiecińska 24.03.2023 18:29 Firma z Wyszkowa chce we wsi Lemany wybudować przetwórnię plastikowych opakowań. Hala miałby powstać na terenach chronionych Natura 2000. Na tę inwestycję nie zgadzają się mieszkańcy. Obawiają się uciążliwych zapachów i hałasu.

Przetwórnia plastikowych opakowań może powstać pod Pułtuskiem (autor: Gmina Zatory)

Mieszkańcy Leman oraz kilku okolicznych miejscowości protestują przeciwko budowie na terenie ich gminy przetwórni plastikowych opakowań.

Na ich życzenie gmina zorganizowała spotkanie z inwestorem. Przyszło 150 osób - mówi wójt gminy Zatory Grzegorz Falba.

- Mieszkańcy protestują na razie w formie ustnej. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, ze mną i z inwestorem, który przedstawił to, co zamierza zrobić od strony technologicznej. Ja przedstawiłem, jak sprawa wygląda pod kątem postępowania administracyjnego - mówi wójt.

Przed wydaniem decyzji w sprawie zakładu - szczególnie wezmę pod uwagę zdanie RDOŚ - dodaje wójt.



- Chciałbym znać przede wszystkim decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze względu na to, że to są obszary Natury 2000, czyli obszary chronione. Według mnie nie powinno się lokalizować tego rodzaju zakładów w takich miejscach. To jest bardzo istotne dla mnie. Po zebraniu wszystkich tych niezbędnych opinii będę wydawał decyzję - zapowiada wójt.

W sprawie inwestycji mają zostać ogłoszone konsultacje społeczne.

Mieszkańcy będą mogli składać przez 30 dni uwagi, wnioski i skargi w formie pisemnej. Już teraz zbierają podpisy pod petycją.

Do zakładu miałyby trafiać odpady z całego kraju. Przetwórnia miałaby działać na trzy zmiany, co oznacza prace 24 godziny na dobę.

Czytaj też: Zwrot akcji ws. spalarni odpadów w Ostrołęce. Inwestycja zawieszona na czas nieokreślony