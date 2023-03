Zwrot akcji ws. spalarni odpadów w Ostrołęce. Inwestycja zawieszona na czas nieokreślony RDC 08.03.2023 12:09 Budowa spalarni odpadów niebezpiecznych w Ostrołęce zawieszona. Prezes spółki Orlen EkoUtylizacja Krzysztof Iwanicki poinformował we wtorek o tym mieszkańców. Zostali zaproszeni na posiedzenie komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Ostrołęka (autor: PanSG, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Spółka Orlen EkoUtylizacja zawiesiła realizację spalarni odpadów w Ostrołęce na czas nieokreślony - tak wczoraj powiedział na spotkaniu z mieszkańcami prezes spółki Krzysztof Iwanicki. Dodał, że powodem jest „wewnętrzna analiza otoczenia biznesowego”.

Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie z inwestorem, słowa te nagrodzili brawami.

- Mieszkańcy z radością przyjęli taką informację i ze spotkania wyszli - można powiedzieć - zadowoleni. Ja wszystkie informacje przyjmuję ze spokojem, staram się je na spokojnie analizować, a w momencie, kiedy jest na to właściwy czas, podejmować odpowiednie decyzje - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.



Spalarnia miała powstać w przemysłowej części Ostrołęki w rejonie ul. Turskiego. Budowa miała ruszyć w przyszłym roku. Mieszkańcy uważają, że inwestycja jest zaplanowana za blisko zabudowań.

- Byliśmy przygotowani na zadawanie pytań. Nie tylko my, ale też mieszkańcy, którzy byli. Ale z racji ogłoszonej informacji przez inwestora, żadne pytania nie padły. Przewodniczący komisji właściwie zamknął spotkanie i to był koniec - mówi przewodnicząca zarządu osiedla Wojciechowice Magdalena Mielnicka.



- Jesteśmy zaskoczeni, ale i bardzo szczęśliwi - komentuje przewodnicząca zarządu osiedla. - To miłe zaskoczenie, aczkolwiek na chwilę obecną są to tylko słowa o zawieszeniu. Będziemy się cieszyć wtedy, kiedy będzie złożone odpowiednie pismo do urzędu miasta. A najlepiej, jakbyśmy usłyszeli informację o rezygnacji - mówi.



Instalacja Termicznego Przekształcenia Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych miała być gotowa do połowy 2026 roku. Inwestycja była na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej.

