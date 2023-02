Radni gm. Rzekuń k. Ostrołęki nie chcą spalarni odpadów Alicja Śmiecińska 23.02.2023 17:53 Samorząd gminy Rzekuń sprzeciwia się budowie spalarni odpadów w Ostrołęce. Na czwartkowej sesji rady gminy uchwała została przegłosowana, radni, podobnie jak mieszkańcy, sprzeciwili się inwestycji, która ma powstać w ich sąsiedztwie.

Rzekuń przeciwko spalarni odpadów (autor: Gmina Rzekuń)

– Miło mi poinformować, że samorząd gminy Rzekuń w takich trudnych sytuacjach zawsze mówi jednym głosem. Praktycznie jednogłośnie przegłosowaliśmy tę uchwałę i wypowiadamy się negatywnie, jeśli chodzi o budowę tego typu inwestycji – mówi wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak.

Mieszkańcy Rzekunia obawiają się nieprzyjemnych zapachów, a także zakorkowanych dróg.

– Samą uchwałę będziemy wysyłali do włodarzy miasta Ostrołęki jako naszych sąsiadów, ponieważ spalarnia ma powstać właśnie na ich terenie, bezpośrednio w naszym sąsiedztwie. Uchwała zostanie wysłana do lokalnych parlamentarzystów, by mieli świadomość, że nasz samorząd stanowczo sprzeciwia się tego typu inwestycji, jak również do parlamentarzystów w Warszawie – dodaje Podolak.

Instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych zamierza wybudować Orlen EkoUtylizacja.

„Nie ma powodów do obaw”

Prezes Orlen EkoUtylizacja Krzysztof Iwanicki uspokaja jednak mieszkańców, przekonując, że nie ma powodów do obaw.

– Prawidłowo zaprojektowana i eksploatowana instalacja przekształcenia technicznego odpadów niebezpiecznych nie może stanowić źródła związków lotnych na zewnątrz budynków magazynowych, budynków produkcyjnych. Instalacja posiadać będzie szczelne, w pełni zabudowane magazyny. Systemy wentylacji, oczyszczania powietrza skutecznie zabezpieczą przed przedostaniem się wspomnianych związków do atmosfery – mówi.

– Każde odstępstwo dopuszczalnych wartości powoduje zawiadomienie państwowych służb ochrony środowiska, co wiąże się z wstrzymaniem pracy zakładu oraz nałożeniem kar finansowych na właściciela instalacji – tłumaczy.

Budowa obiektu, który będzie przetwarzać około 50 tys. ton rocznie, ma się rozpocząć w przyszłym roku, a potrwa trzy lata.

