„Technologia, która będzie przyszłościowa”. W Żurominie powstanie nowa oczyszczalnia Alicja Śmiecińska 16.10.2023 16:44 Żuromin otrzymał 20 mln rządowego dofinansowania na nową oczyszczalnię. Stary obiekt z lat siedemdziesiątych nie spełnia już wymagań. Prace rozpoczną w listopadzie. — Nie pozostało nic innego jak wybrać technologię, która będzie już przyszłościowa. Wybór padł na oczyszczalnię membranową — mówi prezes Żuromińskich Zakładów Komunalnych.

Żuromin będzie miał nową oczyszczalnię (autor: Żuromińskie Zakłady Komunalne/FB)

Żuromin będzie miał nową oczyszczalnię. Miasto otrzymało 20 mln rządowego dofinansowania.

Prezes Żuromińskich Zakładów Komunalnych Wojciech Kwieciński podkreśla, że stary obiekt z lat siedemdziesiątych nie spełnia już wymagań.

— Stara oczyszczalnia nie zapewnia eliminacji azotu i fosforu, to jest stare rozwiązanie. Żeby zapewnić wyniki tej wody, która jest już potem odprowadzana do środowiska, to trzeba byłoby używać tony chemii. W związku z tym byłyby nakładane na nas kary. Nie pozostało nic innego jak wybrać technologię, która będzie już przyszłościowa. Wybór padł na oczyszczalnię membranową — mówi Kwieciński.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana jeszcze w październiku, a prace ruszą w listopadzie.

Nowa oczyszczalnia powstanie na terenie dawnej oczyszczalni przy ul. Zbożowej. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.

