Będzie budowa spalarni odpadów w Siedlcach? Prezydent miasta wydał decyzję Beata Głozak 01.09.2023 16:16 Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik wydał decyzję środowiskową w sprawie budowy spalarni odpadów w mieście. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Energetyczne. — To jest podstawa do tego, żeby inwestor mógł teraz podjąć dalsze działania projektowe i inwestycyjne — mówi Małgorzata Jaszczuk z wydziału gospodarki komunalnej ratusza. Budowa spalarni w Siedlcach ma być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Co ze spalarnią odpadów w Siedlcach? (autor: Flikr)

Jest zielone światło prezydenta Siedlec dla budowy spalarni odpadów w mieście. Andrzej Sitnik wydał zgodę środowiskową na realizację inwestycji.

Małgorzata Jaszczuk z wydziału gospodarki komunalnej ratusza, podkreśla, że dla inwestora, jakim jest Przedsiębiorstwo Energetyczne to najważniejszy dokument.

— To jest podstawa do tego, żeby inwestor mógł teraz podjąć dalsze działania projektowe i inwestycyjne. Określone zostały warunki środowiskowe, czyli co trzeba zaprojektować i zapewnić, żeby ta instalacja spełniała parametry środowiskowe, żeby funkcjonowała zgodnie z obowiązującym prawem jeśli chodzi o środowisko — tłumaczy Jaszczuk.

Co z ostateczną decyzją?

Spółka do października musi przekazać tzw. decyzję ostateczną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Prezes PEC Marzena Komar, informuje, że tylko wtedy pieniądze na spalarnie zostaną przekazane.

— Decyzja ostateczna jest wtedy, gdy pan prezydent wyda decyzję środowiskową. Ktoś ją zaskarży no i samorządowe kolegium odwoławcze utrzyma ją w mocy — podaje Komar.

Odwołanie od decyzji prezydenta

Od decyzji prezydenta siedlczanie mogą odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Na budowę spalarni odpadów PEC dostał 130 mln z Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad 60 to dotacja a drugie tyle to pożyczka.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ma powstać w dzielnicy przemysłowej.

Czytaj też: Odnowa biologiczna w kompleksie wojskowym? Trwa rozbudowa 18. Dywizji w Siedlcach