Budowa spalarni w Siedlcach stanęła. Wciąż brak decyzji środowiskowej Beata Głozak 20.08.2023 13:39 Co dalej ze spalarnią odpadów w Siedlcach? Prezydent miasta wciąż nie wydał decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do budowy instalacji. Na dokument czeka inwestor, czyli Przedsiębiorstwo Energetyczne.

Co ze spalarnią odpadów w Siedlcach? (autor: Flikr)

Andrzej Sitnik pytany przez RDC o zwłokę zapewnił, że urzędnicy pracują.

- Też czekam z niecierpliwością. Referat intensywnie pracuje. Wiemy, że jest okres wakacji, więc sezon urlopowy. Jak tylko będzie to możliwe, to w jak najkrótszym terminie taką decyzję środowiskową wydam. Dla mnie priorytetem jest to, żeby wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem - tłumaczy.

Czas ma kluczowe znaczenie, bo aby inwestycja doszła do skutku PEC musi uzyskać wszystkie zgody do października. To warunek przekazania 120 mln złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przedsiębiorstwo już w maju uzyskało opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska a wcześniej Sanepidu. W czerwcu przeprowadzono rozprawę administracyjną z udziałem społeczeństwa.

