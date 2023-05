RDOŚ ws. budowy spalarni w Siedlcach: są błędy formalne w dokumentacji Beata Głozak 10.05.2023 19:49 Błędy w dokumentach zdecydowały o tym, że nie ma jeszcze opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ws. budowy spalarni odpadów w Siedlcach. Takie jest stanowisko tej instytucji.

Co ze spalarnią odpadów w Siedlcach? (autor: Flikr)

Budowa spalarni odpadów w Siedlcach stoi na razie pod znakiem zapytania. Tamtejsze przedsiębiorstwo energetyczne czeka na opinię RDOŚ.

Jak przekazała rzeczniczka RDOŚ Agata Antonowicz raport środowiskowy wpłynął w lipcu ubiegłego roku, ale miał braki formalne.

– Musieliśmy poczekać na uzupełnienie dokumentacji. Dopiero wówczas mogliśmy przystąpić do jej analizy merytorycznej, która wykazała braki w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki wodno-ściekowej – mówi.

I choć uzupełniona dokumentacja powróciła w grudniu, to znowu miała braki.

– W marcu bieżącego roku skierowane zostało kolejne wezwanie do uzupełnienia dokumentacji. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie analizy tego uzupełnienia – dodaje Antonowicz.

Tymczasem terminy gonią. Przedsiębiorstwo Energetyczne do października ma czas na dostarczenie ostatecznych decyzji Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, z którym podpisało umowę na sfinansowanie budowy spalarni. Bez opinii RDOŚ inwestycja jest zagrożona.

Inwestycja to koszt 130 mln złotych. Ponad 60 to dotacja z NFOŚ, a drugie tyle to pożyczka. Jeśli PEC nie wyrobi się w harmonogramie, jest ryzyko, że utraci te środki. Pozytywną opinię ws. spalarni kilka miesięcy temu wystawił już Sanepid, a także Wody Polskie.

