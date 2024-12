„Niewiele wiemy”. Dziś nadzwyczajna sesja ws. budowy zakładu odpadów na Malczewie Wojciech Kowalczewski 13.12.2024 10:01 Niewiele wiemy. Nie wiemy nawet, jakie dokładnie tam będą przetwarzane odpady — mówi o budowie zakładu przetwarzającego odpady, który ma powstać na radomskim Malczewie radna Paulina Markiewicz. Dzisiaj odbędzie się nadzwyczajna sesja w tej sprawie. Inwestycji sprzeciwiają się mieszkańcy sąsiadującego Sołtykowa, jak i mieszkańcy tej części Radomia, w której miałby powstać obiekt.

Dziś nadzwyczajna sesja w Radomiu (autor: Rada Miejska w Radomiu/FB)

Dzisiaj o godzinie 14:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja w Radomiu w sprawie budowy zakładu przetwarzania odpadów na Malczewie.

Mieszkańcy są przeciwni inwestycji. Obawiają się m.in. skażenia ujęć wody pitnej. Zastrzeżenia mają też radni. Chcą wiedzieć, co dokładnie miałoby powstać na Malczewie.

Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radna Paulina Markiewicz powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że w tej sprawie nie zostały dostarczone żadne dokumenty.

— Niewiele wiemy. Nie wiemy nawet, jakie dokładnie tam będą przetwarzane odpady. Po to jest ta sesja, żebyśmy wreszcie się dowiedzieli, co tam w ogóle ma powstać, co tam ma być wywożone, jaki jest w ogóle etap tego projektu — zaznaczyła Markiewicz.

Radni chcą, by na sesji nadzwyczajnej wypowiedział się inwestor oraz instytucje wydające opinie niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. Chodzi o przedstawicieli Wód Polskich, sanepidu, czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Uwagi ze strony społecznej

Planowanej inwestycji sprzeciwiają się mieszkańcy sąsiadującego Sołtykowa, jak i mieszkańcy tej części Radomia, w której miałby powstać obiekt.

W sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego oprotestowanej inwestycji mieszkańcy mogli składać uwagi do 4 grudnia.

Wiceprezydent Łukasz Molenda przekazał, że do urzędu wpłynęło w tej sprawie ponad 650 pism.

— Jesteśmy na etapie rozpatrywania decyzji. W tym momencie trafiło do nas ponad 650 uwag ze strony mieszkańców i instytucji. One wszystkie będą procedowane — powiedział Molenda.

Instalację przetwarzania odpadów chce wybudować firma z Krakowa. Decyzja, czy zakład powstanie, czy nie, zostanie podjęta najwcześniej w lutym przyszłego roku.

