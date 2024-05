„To przykra konieczność”. W gminie Brwinów wprowadzono ograniczenie korzystania z wody RDC 22.05.2024 19:58 Na terenie gminy Brwinów wprowadzono zakaz korzystania z wody wodociągowej do celów gospodarczych w godz. 15-24. Burmistrz Artur Kosiński podkreśla, że to przykra konieczność. — Zużycie wody w gminie Brwinów rośnie prawie czterokrotnie w stosunku do normalnego okresu tuż przed suszą — zaznacza. Podobne zakazy wprowadziły na Mazowszu między innymi Borkowice, Przytyk, Radziejowice czy Jedlnia Letnisko.

Ograniczenie korzystania z wody (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W kolejnej gminie na Mazowszu nie można podlewać trawników. Podwarszawski Brwinów wprowadził ograniczenia korzystania z wody wodociągowej do celów gospodarczych w godz. 15-24.

Burmistrz gminy, Artur Kosiński podkreśla, że to przykra konieczność.

— Jak co roku mamy spory problem, ponieważ w momencie, kiedy nadchodzą suche tygodnie i dni, nasi mieszkańcy dużo więcej wody używają do celów, nazwijmy to niebytowych, czyli do podlewania ogródków. Efekt jest taki, że zużycie wody w gminie Brwinów rośnie prawie czterokrotnie w stosunku do normalnego okresu tuż przed suszą — mówi Kosiński.

Burmistrz podkreśla, że to prawny zakaz, a nie tylko prośba. Można dostać mandat do pięciu tysięcy złotych.

— Jeśli nas Straż Miejska przyłapie, to najpierw jest upomnienie, czyli przypomnienie o tym przepisie, a potem, drugim krokiem jest oczywiście nałożenie mandatu — przypomina burmistrz.

Zakaz dotyczy wszystkich – zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Podobne zakazy wprowadziły na Mazowszu między innymi Borkowice, Przytyk, Radziejowice czy Jedlnia Letnisko.

