Rolnicy przed marszem na Warszawę: Bez porozumienia nie będzie ustępstw RDC 24.02.2024 09:28 We wtorek odbędzie się marsz rolników na Warszawę. Chcą w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z działań rządu w kwestii planowanego wprowadzenia tzw. Zielonego Ładu i napływu zboża i produktów ze wschodu. Zwracają też uwagę, że cena zboża i innych produktów rolnych drastycznie spadła, a magazyny się zapełniły.

Protest rolników (autor: RDC)

Rolnicy z Mazowsza nie mają za co wyjść w pole. Napływ zboża ze wschodu sprawił, że jego cena spadła, a magazyny się zapełniły. W związku z tymi problemami rolnicy przyjadą we wtorek, w ramach protestu, do Warszawy.

Wkrótce trzeba będzie rozpocząć prace na polach.

– Jeżeli temperatura przekracza 10 stopni, to trzeba wyjść w pole i nawozić, jeżeli tylko sprzyja temu wilgotność. Dziś rolnicy mają problemy z odbudową produkcji rolnej – mówi prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz.

To, jak wygląda sytuacja rolników, na swoim przykładzie opisuje rzecznik Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Tadeusz Szymańczak.

– Kukurydzę z ubiegłego roku mogłem sprzedać tylko po tak drastycznie niskiej cenie, że mnie to przerażało. A w tym roku ta cena jeszcze bardziej spadła – zauważa rolnik.

– Naszą największą bolączką są ceny, zwłaszcza zbóż i rzepaku. Jeżeli już ktoś kupuje, to po bardzo niskich cenach, a rolnicy potrzebują pieniędzy, żeby po prostu wyjść w pole – podkreśla Szmulewicz.

Dlatego organizacje związkowe przygotowują się do wtorkowego protestu w Warszawie, którego organizatorem jest rolniczy OPZZ. Jego przewodniczący szacuje, że do stolicy może zjechać kilkadziesiąt tysięcy rolników.

Postulaty rolników

Rolnicy zaznaczają, że ich postulaty w spornych kwestiach są bardzo konkretne.

– Szybkie wypłaty dla tych, których dotknęła susza, przyspieszenie pozostałych wypłat oraz rekompensaty z tytułu bardzo niskich cen za zboża, ziemniaki, dla hodowców i producentów mleka, aby otrzymali podobne rekompensaty, jakie były w 2023 roku – podaje Szmulewicz.

Plan rolników na wtorek

We wtorek organizacje związkowe przekażą premierowi do podpisania tekst porozumienia. Jeżeli obie strony się dogadają, strajki się zakończy.

– To byłaby też satysfakcja dla rodników, że nie stali na darmo na tych drogach i udało im się coś wywalczyć – mówi przewodniczący rolniczego OPZZ i organizator akcji Sławomir Izdebski.

Jeżeli zaś strona protestująca i rząd do porozumienia nie dojdą, strajki przybiorą na sile.

– Rolnicy z Wrocławia już zadeklarowali, że jeśli 27 lutego nie zostaną podpisane postulaty czy nie będzie przynajmniej namiastki porozumienia, to 28 i 29 lutego największe miasta w Polsce zostaną sparaliżowane. Nie będzie wtedy litości i ustępstw, a wszystkie ronda wjazdowe do miast zostaną zablokowane i ruch będzie sparaliżowany – ostrzega Izdebski.

Udział we wtorkowym proteście zapowiedzieli również przedstawiciele związków rolniczych z kilku krajów Europy.

– W tej chwili mamy zgłoszenia z Niemiec, Francji, Holandii i Litwy. Rolnicy z tych państw chcą pokazać, że mają dokładnie takie same problemy i też nie zgadzają się na Zielony Ład. Myślę też, że będzie duża grupa górników, transportowców oraz myśliwych – wymienia Izdebski.

Marsz na Warszawę ma być największą rolniczą manifestacją od 2020 roku, kiedy to do stolicy miało zjechać ponad 10 tysięcy rolników. Zakończenie protestu jest planowane między godziną 15:00 a 16:00.

Od kilku tygodni rolnicy protestowali, blokując czasowo ważne drogi w wielu miastach Polski, również na Mazowszu. Zablokowane były trasy m.in. w Radomiu, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie czy Sierpcu. Niektóre pikiety trwały kilka godzin, inne całą dobę.

