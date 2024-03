Rolnicy nie przestają protestować. Blokady na Mazowszu [SPRAWDŹ]

Rolnicy, którzy przyjechali w środę na strajk generalny do Warszawy, zapowiedzieli dalsze protesty. Kolejna odsłona ma odbyć się 20 marca, jednak rolnicze blokady cały czas trwają na Mazowszu. — 20 marca zablokujemy ciągnikami główne drogi w całej Polsce, żeby było nas widać — zapowiada przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w pow. sierpeckim.

W powiecie otwockim trasa S17 jest zablokowana od Kołbieli w kierunku Warszawy. Rolnicy protestują na wysokości węzła Wiązowna.

Powiat otwocki.



Trasa S17 jest zablokowana od Kołbieli w kierunku Warszawy. Rolnicy protestują na wysokości węzła Wiązowna. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 7, 2024

W czwartek rolnicy protestowali w Zakręcie przy granicy z Warszawą. Zablokowane było rondo przy drodze krajowej 92 i drodze ekspresowej 17. Policjanci kierowali samochody na objazdy.

Powiat miński.



Cały czas trwa protest rolników w miejscowości Zakręt. Rondo przy DK92 i S17 pozostaje zablokowane.



Policjanci kierują samochody na wyznaczone objazdy. pic.twitter.com/zk18Ikobjg — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 7, 2024

Protest rolników odbywał się również w czwartek w rejonie węzła Warszawa Zachód w Morach na zachodnich krańcach stolicy.



Powiat warszawski zachodni.



Węzeł Warszawa Zachód, miejscowość Mory.



W związku z protestem rolników zablokowana jest nadal DK 92 (pod wiaduktem trasy S8). pic.twitter.com/3EQdYtlJZN — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 7, 2024

Zakończyła się blokada węzła Wola Rasztowska w Emilianowie.

Powiat wołomiński.



Trwa blokada węzła Wola Rasztowska w Emilianowie. Policjanci przygotowali objazdy poprowadzone lokalnymi drogami. pic.twitter.com/G20wq8zPVq — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 7, 2024

Zapowiedź dalszych protestów

Będą dalsze protesty — zapowiadają rolnicy, którzy przyjechali w środę do Warszawy. Po tym, jak nie spotkał się z nimi premier, planują 20 marca kolejną odsłonę strajku. Tym razem jednak nie w stolicy.

Przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w pow. sierpeckim Rafał Załęski zapowiada, że 20 marca ciągniki zablokują główne drogi w całej Polsce. Jak podkreśla, „chcemy, żeby było nas widać”

— Premier nie chciał wyjść do rolników, więc rolnicy podejmują dalsze decyzje o blokowaniu dróg w całym kraju. My w powiecie sierpeckim również przyłączymy się do tego protestu. Na pewno wyjedziemy na główne drogi, na autostrady i główne węzły komunikacyjne — mówi Załęski.

Niektórzy postanowili nie czekać do 20 marca. Rolnicy z powiatu łosickiego do 13 marca mają zamiar blokować drogę krajową nr 19 w Kózkach w powiecie łosickim.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łosicach Weronika Wujek ostrzega, że w tym miejscu droga będzie niemal nieprzejezdna.

— Ruch w tym miejscu będzie kierowany wahadłowo w schemacie dwie godziny blokady i po pięć minut przejazdu w jedną i w drugą stronę. Przejazd będzie również umożliwiony autobusom szkolnym i pojazdom uprzywilejowanym — informuje Wujek.

Do południa rolnicy z ciągnikami będą blokować rondo w miejscowości Zakręt, gdzie łączą się trasy w kierunku Mińska Mazowieckiego i Lublina.

